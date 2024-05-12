Путин выслушал доклады Куренкова и Гладкова по атаке на Белгород и дал поручения
Разбор завалов. Фото © Telegram / ДЕМИДОВ
Президент РФ Владимир Путин выслушал доклады и.о. главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова об инциденте с жилой многоэтажкой, которая была разрушена после террористического удара ВСУ. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Президент Владимир Путин выслушал доклады и.о. министра по чрезвычайным ситуациям Куренкова и губернатора Белгородской области Гладкова о ситуации вокруг разрушенного подъезда жилого дома в Белгороде в результате варварской ракетной атаки киевского режима. Даны все необходимые поручения", — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после удара ВСУ сегодня утром, атаку совершили ракетой из ТРК "Точка-У". По данным СМИ, в результате происшествия погибло семь человек и пострадало 33. Позже губернатор Гладков уточнил данные по жертвам. Поисково-спасательная операция продолжается, но периодически останавливается из-за воздушной тревоги. Под обломками могут оставаться две семьи с детьми. Только что из-под завалов достали тела двух погибших, а также извлекли живого мужчину.