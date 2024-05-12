Путин выслушал доклады Куренкова и Гладкова по атаке на Белгород и дал поручения

Президент РФ Владимир Путин выслушал доклады и.о. главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова об инциденте с жилой многоэтажкой, которая была разрушена после террористического удара ВСУ. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.