Под завалами многоэтажки в Белгороде начался пожар
Под завалами многоэтажки в Белгороде, в которую попал украинский снаряд, начался пожар. По словам очевидцев, сначала был слышен хлопок, после этого из-под обломков повалил дым. Об этом сообщает SHOT.
Под завалами десятиэтажки в Белгороде начался пожар. Видео © SHOT
Напомним, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания снаряда ВСУ. Выяснилось, что террористы ударили по зданию ракетой из ТРК "Точка-У". По данным СМИ, в результате происшествия погибли семь человек и пострадали 33, но позже губернатор Гладков уточнил данные по жертвам. Поисково-спасательная операция периодически останавливается из-за воздушной тревоги, ВСУ пытаются повторно атаковать город. Под завалами до сих пор находятся люди. Спасатели пытаются достать из-под бетонных плит пенсионера. Кроме того, под обломками могут оставаться две семьи с детьми.