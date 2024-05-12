Горячая линия для пострадавших в Белгороде подверглась атаке
Дом в Белгороде после обстрела ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Неизвестные устроили атаку на горячую линию, которая была открыта для семей пострадавших после удара украинской ракеты по многоэтажке в Белгороде. Об этом сообщил министр здравоохранения области Андрей Иконников.
"На горячую линию начались атаки. Восстанавливаем связь", — написал он в телеграм-канале.
Через полчаса работа горячей линии была восстановлена. Сообщение об этом также появилось в канале Иконникова.
Напомним, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания снаряда ВСУ, удар был нанесён ракетой из ТРК "Точка-У". Возбуждено уголовное дело о теракте. СМИ сообщали о семерых погибших, цифры пока официально не подтверждены. Пострадало 33 человека, в том числе двое детей и трое спасателей. Из-под завалов уже извлекли тела шести человек.