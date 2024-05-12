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12 мая, 15:47

МЧС: Шестой погибший извлечён из-под завалов многоэтажки в Белгороде

Разбор завалов. Фото © Telegram / ДЕМИДОВ

Разбор завалов. Фото © Telegram / ДЕМИДОВ

Шестой погибший извлечён из-под завалов многоэтажки в Белгороде, сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

До этого официально сообщалось о пяти жертвах. Изначально СМИ писали о семи погибших и 33 пострадавших. Позже губернатор Гладков уточнил данные. В итоге были найдены тела двух погибших, затем достали двух человек без признаков жизни. При этом живым всё же удалось извлечь одного мужчину — он каким-то чудом уцелел. МЧС показывало видео его спасения.

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Напомним, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания снаряда ВСУ, удар был нанесён ракетой из ТРК "Точка-У". Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент России Владимир Путин в курсе произошедшего.

Николь Вербер
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