МЧС: Шестой погибший извлечён из-под завалов многоэтажки в Белгороде
Разбор завалов. Фото © Telegram / ДЕМИДОВ
Шестой погибший извлечён из-под завалов многоэтажки в Белгороде, сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.
До этого официально сообщалось о пяти жертвах. Изначально СМИ писали о семи погибших и 33 пострадавших. Позже губернатор Гладков уточнил данные. В итоге были найдены тела двух погибших, затем достали двух человек без признаков жизни. При этом живым всё же удалось извлечь одного мужчину — он каким-то чудом уцелел. МЧС показывало видео его спасения.
Напомним, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания снаряда ВСУ, удар был нанесён ракетой из ТРК "Точка-У". Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент России Владимир Путин в курсе произошедшего.