Тела ещё двух погибших обнаружены под завалами дома в Белгороде
Дом в Белгороде после прилёта ракеты ВСУ. Обложка © Telegram / МЧС РФ
Спасатели достали тела ещё двух человек из-под обломков бетона после частичного обрушения многоэтажки в Белгороде в результате попадания украинской ракеты. Об этом сообщает МЧС России.
"К сожалению, ещё двое погибших извлечены из-под завалов в Белгороде", — уточнили в министерстве. Спасательные работы продолжаются. Их приходится периодически приостанавливать из-за воздушной тревоги, так как ВСУ вновь пытаются ударить по городу.
Напомним, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания снаряда ВСУ, удар был нанесён ракетой из ТРК "Точка-У". Возбуждено уголовное дело о теракте. СМИ сообщали о семерых погибших, цифры пока официально не подтверждены. Пострадало 33 человека, в том числе двое детей и трое спасателей. Из-под завалов ранее извлекли тела двух человек.