Тела ещё двух погибших обнаружены под завалами дома в Белгороде

Спасатели достали тела ещё двух человек из-под обломков бетона после частичного обрушения многоэтажки в Белгороде в результате попадания украинской ракеты. Об этом сообщает МЧС России.