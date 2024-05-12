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12 мая, 15:32

В Белгороде найден ещё один погибший — всего извлечены тела пятерых человек

Разбор завалов. Фото © Telegram / ДЕМИДОВ

Разбор завалов. Фото © Telegram / ДЕМИДОВ

Ещё один погибший найден под завалами многоэтажки в Белгороде. Таким образом, извлечены тела пяти человек, пишет SHOT. Также их гибель подтвердили и в пресс-службе МЧС России.

Как рассказали спасатели телеграм-каналу, надежда найти выживших под завалами тает с каждой секундой. Дышать там больше нечем из-за постоянного тления. По данным УК, пожар мог спровоцировать взорвавшийся "баллон для водоочистки".

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Напомним, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после удара ВСУ ракетой из ТРК "Точка-У". Изначально СМИ сообщали о семи погибших и 33 пострадавших. Позже губернатор Гладков уточнил данные по жертвам. В итоге были найдены тела двух погибших, затем достали ещё двух без признаков жизни. При этом живым всё же удалось извлечь одного мужчину — он каким-то чудом уцелел. МЧС показывало видео его спасения.

Николь Вербер
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