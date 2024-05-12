В Белгороде найден ещё один погибший — всего извлечены тела пятерых человек
Разбор завалов. Фото © Telegram / ДЕМИДОВ
Ещё один погибший найден под завалами многоэтажки в Белгороде. Таким образом, извлечены тела пяти человек, пишет SHOT. Также их гибель подтвердили и в пресс-службе МЧС России.
Как рассказали спасатели телеграм-каналу, надежда найти выживших под завалами тает с каждой секундой. Дышать там больше нечем из-за постоянного тления. По данным УК, пожар мог спровоцировать взорвавшийся "баллон для водоочистки".
Напомним, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после удара ВСУ ракетой из ТРК "Точка-У". Изначально СМИ сообщали о семи погибших и 33 пострадавших. Позже губернатор Гладков уточнил данные по жертвам. В итоге были найдены тела двух погибших, затем достали ещё двух без признаков жизни. При этом живым всё же удалось извлечь одного мужчину — он каким-то чудом уцелел. МЧС показывало видео его спасения.