В МИД раскрыли, кто помогал Киеву устроить теракт в Белгороде
Посол Мирошник: К теракту в Белгороде причастны иностранные спонсоры Украины
К теракту в Белгороде, который произошёл в воскресенье, 12 мая, причастны иностранные партнёры Украины. Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"К этому акту имеют самое прямое отношение иностранные спонсоры режима, засевшего в Киеве. Именно западники снабдили украинских боевиков оружием, обучили их войне и заплатили им. Они же прикрывают их на международных площадках, по сути, легализуя военные преступления и скрывая от международной уголовной ответственности", — написал он в телеграм-канале.
Мирошник добавил, что Украина ответит за теракт в Белгороде. По его словам, кого-то возмездие настигнет на поле боя, а некоторых — на скамье подсудимых.
Напомним, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания снаряда ВСУ, удар был нанесён ракетой из ТРК "Точка-У". СМИ сообщали о семерых погибших, цифры официально не подтверждены. Пострадало 33 человека, в том числе двое детей и трое спасателей, последние получили травмы во время разбора завалов из-за обрушения кровли. На место ЧП прибыл губернатор области Вячеслав Гладков, он лично помогает спасателям. Поисково-спасательная операция периодически останавливается из-за воздушной тревоги, ВСУ пытаются повторно атаковать город, работает система ПВО. Возбуждено уголовное дело о теракте.
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