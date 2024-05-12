В МИД раскрыли, кто помогал Киеву устроить теракт в Белгороде

К теракту в Белгороде, который произошёл в воскресенье, 12 мая, причастны иностранные партнёры Украины. Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"К этому акту имеют самое прямое отношение иностранные спонсоры режима, засевшего в Киеве. Именно западники снабдили украинских боевиков оружием, обучили их войне и заплатили им. Они же прикрывают их на международных площадках, по сути, легализуя военные преступления и скрывая от международной уголовной ответственности", — написал он в телеграм-канале.