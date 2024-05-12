Гладков: Из-под завалов в Белгороде достали тела четырёх женщин и трёх мужчин

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о том, что в результате обрушения подъезда жилой многоэтажки в Белгороде погибло семь человек. По его данным, из-под завалов вытащили тела четырёх женщин и трёх мужчин.

"В настоящий момент спасатели вытащили тела семерых мирных жителей: четырёх женщин и троих мужчин. Список погибших будет опубликован только после завершения спасательных работ, которые будут продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены в полном объеме", — написал он в своём телеграм-канале.