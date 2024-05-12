Гладков: Из-под завалов в Белгороде достали тела четырёх женщин и трёх мужчин
Разбор завалов в Белгороде. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о том, что в результате обрушения подъезда жилой многоэтажки в Белгороде погибло семь человек. По его данным, из-под завалов вытащили тела четырёх женщин и трёх мужчин.
"В настоящий момент спасатели вытащили тела семерых мирных жителей: четырёх женщин и троих мужчин. Список погибших будет опубликован только после завершения спасательных работ, которые будут продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены в полном объеме", — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания снаряда ВСУ, удар был нанесён ракетой из ТРК "Точка-У". В МЧС сообщали, что число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до семи. При этом из-под завалов спасателям удалось извлечь одного мужчину, который каким-то чудом уцелел. МЧС показывало видео его спасения. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент России Владимир Путин в курсе произошедшего.