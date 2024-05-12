МЧС: Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до семи
Место ЧП. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Количество погибших в Белгороде выросло до семи. Только что извлекли ещё одно тело, пишет SHOT. Данные также подтвердили в МЧС России.
Ранее официально сообщалось о шести жертвах трагедии. Примечательно, что изначально СМИ писали именно о семи погибших. Также было известно о 33 пострадавших. При этом из-под завалов спасателям удалось извлечь одного мужчину, который каким-то чудом уцелел. МЧС показывало видео его спасения.
Напомним, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания снаряда ВСУ, удар был нанесён ракетой из ТРК "Точка-У". Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент России Владимир Путин в курсе произошедшего.