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12 мая, 16:24

МЧС: Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до семи

Место ЧП. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Место ЧП. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Количество погибших в Белгороде выросло до семи. Только что извлекли ещё одно тело, пишет SHOT. Данные также подтвердили в МЧС России.

Ранее официально сообщалось о шести жертвах трагедии. Примечательно, что изначально СМИ писали именно о семи погибших. Также было известно о 33 пострадавших. При этом из-под завалов спасателям удалось извлечь одного мужчину, который каким-то чудом уцелел. МЧС показывало видео его спасения.

Напомним, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания снаряда ВСУ, удар был нанесён ракетой из ТРК "Точка-У". Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент России Владимир Путин в курсе произошедшего.

Школьный психолог не выходит на связь после удара ракеты ВСУ по дому в Белгороде
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Николь Вербер
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