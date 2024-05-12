Школьный психолог не выходит на связь после удара ракеты ВСУ по дому в Белгороде
Психолог пропала после обстрела ВСУ по дому в Белгороде. Обложка © Telegram / SHOT
В числе пропавших без вести после попадания украинской ракеты в жилой дом в Белгороде оказалась школьный психолог Юлия Сульженко. Она, её семнадцатилетняя дочь и гражданский муж не выходят на связь с первых минут ЧП. Об этом сообщает SHOT.
Семья проживала на третьем этаже. По предварительной информации, украинский снаряд как раз влетел в нижнюю часть здания, что привело к обвалу всего подъезда. По словам соседей, вечером 11 мая семья была дома, сейчас дозвониться до неё не могут.
Напомним, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания снаряда ВСУ, удар был нанесён ракетой из ТРК "Точка-У". Возбуждено уголовное дело о теракте. СМИ сообщали о семерых погибших, цифры пока официально не подтверждены. Пострадало 33 человека, в том числе двое детей и трое спасателей. Из-под завалов уже извлекли тела шести человек.