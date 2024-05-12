Двух несовершеннолетних девочек ищут под обломками многоэтажки в Белгороде
Разбор завалов в Белгороде. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Двух несовершеннолетних девочек ищут в Белгороде. Восьмилетняя школьница Аврора и дочь школьного психолога — семнадцатилетняя студентка и волонтёр Катя — пропали после обрушения многоэтажки, которую атаковали ВСУ. Об этом сообщает SHOT.
Восьмилетняя Аврора и семнадцатилетняя Катя, пропавшие в Белгороде. Фото © SHOT
Катя училась в медицинском колледже, а также была волонтёром. Когда ВСУ атаковали многоэтажку, девушка была дома с мамой.
Восьмилетняя Аврора приехала в Белгород навестить бабушку. Как рассказали знакомые семьи, недавно школьница с родителями вернулась с отдыха из Геленджика. Бабушку девочки также сейчас ищут.
Наталья Ермолова. Фото © SHOT
В списке пропавших была и 42-летняя Наталья Ермолова, невролог больницы № 2. По словам её восемнадцатилетнего сына, женщина находилась дома в момент удара. Как выяснилось позже, медик погибла. Кроме того, стало известно, что накануне террористы в ходе массированной атаки обстреляли больницу, где работала Наталья.
Напомним, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания снаряда ВСУ, удар был нанесён ракетой из ТРК "Точка-У". Возбуждено уголовное дело о теракте. Президента России Владимира Путина уведомили о произошедшем. Сейчас известно о восьми погибших и 33 пострадавших. Возбуждено уголовное дело о теракте.