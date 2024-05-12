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12 мая, 17:02

Двух несовершеннолетних девочек ищут под обломками многоэтажки в Белгороде

Разбор завалов в Белгороде. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Разбор завалов в Белгороде. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Двух несовершеннолетних девочек ищут в Белгороде. Восьмилетняя школьница Аврора и дочь школьного психолога — семнадцатилетняя студентка и волонтёр Катя — пропали после обрушения многоэтажки, которую атаковали ВСУ. Об этом сообщает SHOT.

Восьмилетняя Аврора и семнадцатилетняя Катя, пропавшие в Белгороде. Фото © SHOT

Восьмилетняя Аврора и семнадцатилетняя Катя, пропавшие в Белгороде. Фото © SHOT

Катя училась в медицинском колледже, а также была волонтёром. Когда ВСУ атаковали многоэтажку, девушка была дома с мамой.

Восьмилетняя Аврора приехала в Белгород навестить бабушку. Как рассказали знакомые семьи, недавно школьница с родителями вернулась с отдыха из Геленджика. Бабушку девочки также сейчас ищут.

Наталья Ермолова. Фото © SHOT

Наталья Ермолова. Фото © SHOT

В списке пропавших была и 42-летняя Наталья Ермолова, невролог больницы № 2. По словам её восемнадцатилетнего сына, женщина находилась дома в момент удара. Как выяснилось позже, медик погибла. Кроме того, стало известно, что накануне террористы в ходе массированной атаки обстреляли больницу, где работала Наталья.

Школьный психолог не выходит на связь после удара ракеты ВСУ по дому в Белгороде
Школьный психолог не выходит на связь после удара ракеты ВСУ по дому в Белгороде

Напомним, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания снаряда ВСУ, удар был нанесён ракетой из ТРК "Точка-У". Возбуждено уголовное дело о теракте. Президента России Владимира Путина уведомили о произошедшем. Сейчас известно о восьми погибших и 33 пострадавших. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Александра Мышляева
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