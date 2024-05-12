Двух несовершеннолетних девочек ищут под обломками многоэтажки в Белгороде

Двух несовершеннолетних девочек ищут в Белгороде. Восьмилетняя школьница Аврора и дочь школьного психолога — семнадцатилетняя студентка и волонтёр Катя — пропали после обрушения многоэтажки, которую атаковали ВСУ. Об этом сообщает SHOT.

Восьмилетняя Аврора и семнадцатилетняя Катя, пропавшие в Белгороде. Фото © SHOT

Катя училась в медицинском колледже, а также была волонтёром. Когда ВСУ атаковали многоэтажку, девушка была дома с мамой.

Восьмилетняя Аврора приехала в Белгород навестить бабушку. Как рассказали знакомые семьи, недавно школьница с родителями вернулась с отдыха из Геленджика. Бабушку девочки также сейчас ищут.

Наталья Ермолова. Фото © SHOT