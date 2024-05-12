К стенду Белгородской области на выставке "Россия" на ВДНХ несут цветы
К стенду Белгородской области на ВДНХ организаторы и посетители несут цветы. Обложка © Telegram / ВДНХ. Россия. Белгородская область
На выставке "Россия" на ВДНХ стенд Белгородской области усыпан цветами. Сегодня там почтили память погибших в результате массированных обстрелов Вооружёнными силами Украины.
К стенду Белгородской области на ВДНХ организаторы и посетители несут цветы. Видео © ШÖ / Шебекино
"Посетители и организаторы выставки "Россия" несут цветы на стенд Белгородской области в память о жителях региона, погибших во время обстрелов со стороны ВСУ", — говорится в сообщении на официальной страничке стенда.
Напомним, сегодня утром подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания снаряда ВСУ. Выяснилось, что террористы атаковали многоэтажку ракетой из ТРК "Точка-У". Президента России Владимира Путина уведомили о произошедшем. Сейчас известно о 8 погибших. СМИ писали о 33 пострадавших. В Минздраве рассказали, что почти все раненные при обрушении дома прооперированы. Возбуждено уголовное дело о теракте.