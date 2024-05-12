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12 мая, 17:52

К стенду Белгородской области на выставке "Россия" на ВДНХ несут цветы

К стенду Белгородской области на ВДНХ организаторы и посетители несут цветы. Обложка © Telegram / ВДНХ. Россия. Белгородская область

К стенду Белгородской области на ВДНХ организаторы и посетители несут цветы. Обложка © Telegram / ВДНХ. Россия. Белгородская область

На выставке "Россия" на ВДНХ стенд Белгородской области усыпан цветами. Сегодня там почтили память погибших в результате массированных обстрелов Вооружёнными силами Украины.

К стенду Белгородской области на ВДНХ организаторы и посетители несут цветы. Видео © ШÖ / Шебекино

"Посетители и организаторы выставки "Россия" несут цветы на стенд Белгородской области в память о жителях региона, погибших во время обстрелов со стороны ВСУ", — говорится в сообщении на официальной страничке стенда.

Двух несовершеннолетних девочек ищут под обломками многоэтажки в Белгороде
Двух несовершеннолетних девочек ищут под обломками многоэтажки в Белгороде

Напомним, сегодня утром подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания снаряда ВСУ. Выяснилось, что террористы атаковали многоэтажку ракетой из ТРК "Точка-У". Президента России Владимира Путина уведомили о произошедшем. Сейчас известно о 8 погибших. СМИ писали о 33 пострадавших. В Минздраве рассказали, что почти все раненные при обрушении дома прооперированы. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Александра Мышляева
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