К стенду Белгородской области на выставке "Россия" на ВДНХ несут цветы

На выставке "Россия" на ВДНХ стенд Белгородской области усыпан цветами. Сегодня там почтили память погибших в результате массированных обстрелов Вооружёнными силами Украины.

К стенду Белгородской области на ВДНХ организаторы и посетители несут цветы. Видео © ШÖ / Шебекино

"Посетители и организаторы выставки "Россия" несут цветы на стенд Белгородской области в память о жителях региона, погибших во время обстрелов со стороны ВСУ", — говорится в сообщении на официальной страничке стенда.