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12 мая, 16:20

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обрушении многоэтажки в Белгороде

Минздрав: Почти все пострадавшие при обрушении дома в Белгороде прооперированы

Последствия обстрела белогородской многоэтажки. Обложка © Telegram / ДЕМИДОВ

Последствия обстрела белогородской многоэтажки. Обложка © Telegram / ДЕМИДОВ

Почти все пациенты, пострадавшие во время обрушения многоэтажки в Белгороде, в которую попал снаряд ВСУ, прооперированы. Об этом сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

"В результате теракта пострадавшие поступили в три медицинские организации области. Провёл планёрки с главными врачами и заведующими отделениями. Вся помощь оказывается, большинство пациентов уже прооперированы, несколько операций ещё идут", — написал Иконников в своём телеграм-канале.

Он отметил, что медики из Белгорода оставались на связи с федеральными центрами. По его словам, в городе имеются достаточные запасы эритроцитов и доз крио. Кроме того, в окрестностях находятся водители, готовые доставить резервные запасы при необходимости.

МЧС показало видео спасения мужчины из-под завалов дома в Белгороде
МЧС показало видео спасения мужчины из-под завалов дома в Белгороде

Напомним, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после удара ВСУ ракетой из ТРК "Точка-У". Сначала СМИ писали о семи погибших и 33 пострадавших. Позже губернатор Гладков уточнил данные по жертвам. В итоге были найдены тела двух погибших, затем достали ещё двух. А позже в МЧС подтвердили, что число погибших увеличилось до шести. Президент России Владимир Путин в курсе произошедшего. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Александра Мышляева
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