В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обрушении многоэтажки в Белгороде

Почти все пациенты, пострадавшие во время обрушения многоэтажки в Белгороде, в которую попал снаряд ВСУ, прооперированы. Об этом сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

"В результате теракта пострадавшие поступили в три медицинские организации области. Провёл планёрки с главными врачами и заведующими отделениями. Вся помощь оказывается, большинство пациентов уже прооперированы, несколько операций ещё идут", — написал Иконников в своём телеграм-канале.