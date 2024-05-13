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12 мая, 22:21

Глава ВСС Севастьянов: Папа Римский соболезнует семьям погибших в Белгороде

Папа римский Франциск высказался о чудовищном ударе ВСУ по многоквартирному дому в Белгороде. Понтифик осудил обстрелы мирного населения, выразив родным жертв соболезнования. Об этом РИА "Новости" сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, сославшись на личный разговор с епископом.

"Папа Франциск выражает глубокое сочувствие семьям погибших в жилом доме в Белгороде и осуждает любой обстрел мирных граждан", — привёл слова священнослужителя Севастьянов.

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А тем временем число погибших в страшной трагедии на улице Щорса выросло до 13 человек. По данным Минобороны, по многоэтажке ударили ракетой оперативно-тактического комплекса "Точка-У". Следственный комитет РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело.

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ТАСС / EPA / ETTORE FERRARI

Илья Пушкарев
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