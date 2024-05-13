Последние дни ВСУ: Почему теракт в Белгороде означает конец украинской хунты 12 мая стал чёрным днём для жителей Белгорода. Один из снарядов ВСУ попал в десятиэтажку, обрушив целый подъезд. Атакой на женщин и детей ВСУ пытаются остановить продвижение ВС РФ в Харьковской области. Подробности — в материале Life.ru. 12 мая, 21:25 Почему ВСУ не смогут остановить операцию в Харьковской области. Обложка © ТАСС / Павел Колядин

Хроника событий в Белгороде

12 мая под обстрел украинских боевиков в Белгороде попала улица Щорса. Снаряд влетел в многоквартирный дом, обрушив подъезд из 40 квартир. По предварительным данным, пострадало более 20 человек, в том числе дети. Одиннадцать человек погибли, но эта цифра не окончательная — из-под завалов продолжают извлекать людей. На месте работает техника, спасатели поднимают плиты, работают пожарные. Известно, что удар по Белгороду был нанесён ВСУ из района Казачьей Лопани в Харьковской области.

Двор пострадавшего дома, где в результате обстрела ВСУ 12 мая обрушен подъезд. Фото © ТАСС / Елизавета Демидова

Сейчас передвижение у места трагедии на улице Щорса закрыто. Развёрнут штаб МЧС, а волонтёры доставляют продукты и воду. Пострадавших отправляют в пункты временного размещения. Жителям готовы помочь с предметами первой необходимости.

Работы пришлось несколько раз останавливать из-за объявления воздушной тревоги. Дом будет обследован. О ситуации доложено президенту. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ "террористический акт".

Как организован штаб МЧС рядом с взорванным ВСУ домом 12 мая. Видео © Life.ru / Даниил Черных

Удар по многоквартирному дому сопровождался информационной атакой. В социальных сетях запустили якобы обращение губернатора Гладкова об эвакуации Белгорода. На самом деле это был фейк. Также в каналы начали вбрасывать сообщения о том, что ВС РФ сами обстреляли город, однако осколки говорят об обратном, да и траектория полёта показывает, что установка РСЗО находилась в районе Золочева или Казачьей Лопани.

По данным Минобороны РФ, удары наносились при помощи РСЗО RM-70 Vampire, "Ольха" и тактического ракетного комплекса "Точка-У". За день до этого Харьковская гора — один из спальных районов Белгорода — также подвергся обстрелу ВСУ. По данным военкоров, целью обстрела могла быть ТЭЦ "Луч", которая находится на улице Щорса в трёхстах метрах от разрушенного дома.

Наступление на Харьков

Армия России перешла в наступление на Харьковском направлении. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Тем временем Армия России заняла первую линию обороны в Харьковской области. Напомним, боевые действия возобновились ранним утром 10 мая, а уже к вечеру по жилым кварталам столицы Белгородчины полетели снаряды РСЗО.

Украинское руководство знало, что ВС РФ готовятся к активным боевым действиям. Как минимум об этом их предупреждали американские партнёры.

— Я могу сказать, что мы ожидали начала Россией наступления на Харьков, которое, как представляется, теперь стартовало. Мы тесно координировали свои действия с Украиной, чтобы помочь им подготовиться к этому, — констатировал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Наступление ведётся с нескольких направлений. Одна из российских группировок двинулась в сторону Волчанска, откуда регулярно бьют по Шебекино и совершались попытки зайти на территорию РФ. В городе началась эвакуация. На окраинах уже стрелковые бои, а в харьковских группах задаются вопросом, куда пропали и были ли вообще укрепления. Похоже, что ВС РФ помогла старая украинская проблема — коррупция. Волчанск может быть окружён, так как под контролем Северной группировки уже Огурцово, Гатище и Тихое. Взятие Волчанских Хуторов, Лимана и Вильчи будет смертельным для боевиков, оставшихся в приграничном населённом пункте.





Ещё одно направление, куда продвигаются российские войска, — Липцы. Сейчас ВС РФ уничтожают противника в восьми километрах от села, из которого регулярно обстреливают Белгород.

— То, что мы сейчас наблюдаем, — это волнения со стороны украинских чиновников и органов власти в Харькове и области. Все ведут себя как-то встревоженно, несмотря на ещё недавние заверения, что ситуация в Харьковской области контролируемая. Да, это так. Полностью контролируемая нашими бойцами. Верим в скорейшее освобождение всей территории Харьковщины. Конечно, это колоссальная работа, которая не делается за два дня. Противник сопротивляется, но и это ему даётся всё труднее, — отметил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Согласно субботнему сообщению МО РФ, освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. Сейчас площадь, занятая российскими военными, уже больше. При этом в плен попадают и боевики из элитных подразделений, например неонацистского "Кракена". О взятии Харькова пока говорить рано.

— Харьков — крупный город, второй после Киева. Его население достигает миллиона. Поэтому меры будут предприниматься немножко другие. Противника будут вытеснять из города. У нас уже такой опыт был в годы Великой Отечественной войны, — пояснил военный эксперт Василий Дандыкин.

ВСУ стягивают в Харьковскую область подразделения четырёх бригад, двух ТРО и двух нацбатальонов, в общей сложности на усиление направлено 4 тыс. человек, отмечают военкоры.

Спустя почти трое суток с начала войсковой операции ВС РФ по созданию буфера вокруг Белгородской области штабы главкома ВСУ Александра Сырского сняли с Херсонского и Запорожского направлений ещё шесть батальонов и перебрасывают на Харьков, в недавно возведённые окопы.

Буферная зона

Эксперты считают, что остановить и минимизировать обстрелы Белгородской области, так как "прилетает" не только в областной центр, но и по приграничным населённым пунктам, можно, лишь отодвинув ВСУ от границы.

О создании зоны безопасности речь шла давно. В апреле президент России Владимир Путин дал понять, что Украина потеряет ещё территории.

­— Мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определённую "санитарную зону" на сегодняшних территориях, подчинённых киевскому режиму, — сказал глава государства.

О том, что часть Харьковской области отойдёт России, было понятно ещё два года назад. Владимир Путин напомнил, что из района Харькова баллистические ракеты долетят до Москвы за 7–8 минут, а гиперзвуковые ударные средства за 4–5 минут.

Но сейчас стоит вопрос не о Москве, а о Белгородской, Курской и Брянской областях, по которым регулярно наносятся удары. В 2023 году зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил более радикальную границу "санитарной зоны".

— С учётом вражеских решений о поставке киевскому режиму всё более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова, ­— заявил Медведев.

Львов или нет, но сейчас необходимо учесть, что максимальная дальность стрельбы RM-70 Vampire — до 40 километров, "Ольха" — 130 километров, а "Точка-У" — 120 километров. Таким образом, "санитарная зона" должна пройти за Харьковом.

При этом "санитарная зона" может быть создана не только в Харьковской области, но и в Сумской и Черниговской. Василий Дандыкин напомнил, что там уже работают диверсионно-разведывательные группы. Кроме Харьковского направления открываются перспективы начать активные действия в Херсонской и Запорожской областях, откуда началась переброска сил противника к Волчанску и Липцам.

Авторы Даниил Черных