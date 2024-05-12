В Белгороде спасатели извлекли тринадцатого погибшего из-под завалов
Обрушившаяся многоэтажка в Белгороде. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Спасатели извлекли тело 13-го погибшего при ударе ВСУ по белгородской многоэтажке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ранее спасателям удалось извлечь из-под завалов одного мужчину, который уцелел. МЧС показывало видео его спасения.
Life.ru напоминает, жилой дом в Белгороде частично обрушился утром 12 мая после удара украинских военных из ТРК "Точка-У". СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Президенту России Владимиру Путину доложили о случившемся.