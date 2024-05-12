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12 мая, 20:36

В Белгороде спасатели извлекли тринадцатого погибшего из-под завалов

Обрушившаяся многоэтажка в Белгороде. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Обрушившаяся многоэтажка в Белгороде. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Спасатели извлекли тело 13-го погибшего при ударе ВСУ по белгородской многоэтажке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее спасателям удалось извлечь из-под завалов одного мужчину, который уцелел. МЧС показывало видео его спасения.

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Life.ru напоминает, жилой дом в Белгороде частично обрушился утром 12 мая после удара украинских военных из ТРК "Точка-У". СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Президенту России Владимиру Путину доложили о случившемся.

Артур Лапсаков
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