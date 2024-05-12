Белгородская мэрия сообщила об отключении света на пяти улицах

Жители пяти белгородских улиц остались без света на фоне непрекращающихся атак ВСУ на город. Об этом в воскресенье вечером сообщила горадминистрация областного центра.

По данным мэрии, аварийное отключение пока коснулось лишь микрорайона "Харьковская гора". Электричества нет на улицах Есенина, Губкина, 60 лет Октября, Спортивной и Славянской.