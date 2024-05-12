Белгородская мэрия сообщила об отключении света на пяти улицах
Жители пяти белгородских улиц остались без света на фоне непрекращающихся атак ВСУ на город. Об этом в воскресенье вечером сообщила горадминистрация областного центра.
По данным мэрии, аварийное отключение пока коснулось лишь микрорайона "Харьковская гора". Электричества нет на улицах Есенина, Губкина, 60 лет Октября, Спортивной и Славянской.
"Энергетики приступили к переключению потребителей на резервные схемы", — подчеркнули в администрации.
А тем временем украинские боевики выпустили по городу ещё 14 реактивных снарядов. К счастью, дежурные системы ПВО не позволили ракетам достичь мирных кварталов. Попытки обстрелов затрудняют работу спасателей, которые продолжают разбирать завалы у разрушенной ударом ВСУ многоэтажки.
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