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12 мая, 18:44

Белгородская мэрия сообщила об отключении света на пяти улицах

Жители пяти белгородских улиц остались без света на фоне непрекращающихся атак ВСУ на город. Об этом в воскресенье вечером сообщила горадминистрация областного центра.

По данным мэрии, аварийное отключение пока коснулось лишь микрорайона "Харьковская гора". Электричества нет на улицах Есенина, Губкина, 60 лет Октября, Спортивной и Славянской.

"Энергетики приступили к переключению потребителей на резервные схемы", — подчеркнули в администрации.

Горячая линия для пострадавших в Белгороде подверглась атаке
Горячая линия для пострадавших в Белгороде подверглась атаке

А тем временем украинские боевики выпустили по городу ещё 14 реактивных снарядов. К счастью, дежурные системы ПВО не позволили ракетам достичь мирных кварталов. Попытки обстрелов затрудняют работу спасателей, которые продолжают разбирать завалы у разрушенной ударом ВСУ многоэтажки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Илья Пушкарев
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