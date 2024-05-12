Системы ПВО отразили ещё одну атаку ВСУ на Белгород, уничтожено 14 ракет
Украинские боевики предприняли очередную попытку нанести удар по жилым кварталам Белгорода, задействовав системы залпового огня. Противник выпустил по городу 14 реактивных снарядов, все они уничтожены в воздухе, отчитались в Минобороны РФ.
"С 19:50 до 20:40 мск <...> в ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены 12 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха", — сказано в сообщении ведомства.
Напомним, что утром 12 мая ВСУ нанесли смертоносный удар по жилой многоэтажке на улице Щорса в Белгороде. Взрыв обрушил часть здания, завалив десятки жильцов. В настоящий момент известно о восьми погибших. Спасатели продолжают разбор обломков, который затрудняется ракетной опасностью.
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