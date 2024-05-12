МЧС в пятый раз приостановило работы в Белгороде из-за ракетной опасности
Последствия обрушения многоэтажки в Белгороде. Обложка © Telegram / ДЕМИДОВ
Спасатели в пятый раз прервали работы на месте обрушения белгородской многоэтажки, в которую прилетел снаряд ВСУ, из-за объявленной в районе ракетной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"Пятый сигнал "Ракетная опасность" объявлен в Белгороде. Спасатели прервали поисково-спасательные работы на месте обрушения и отошли в убежище", — говорится в сообщении.
Напомним, подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания украинского снаряда. Киевский режим атаковал здание ракетой из ТРК "Точка-У". Сейчас известно о восьми погибших и 33 пострадавших. Президента России Владимира Путина уведомили о происшествии. Возбуждено уголовное дело о теракте.