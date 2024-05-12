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12 мая, 19:14

Три человека погибли в результате очередного обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Последствия обстрела Белгорода. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела Белгорода. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Трое жителей Белгорода погибли в результате очередного обстрела города со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Город Белгород в очередной раз за сегодняшний день подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. К большому горю, погибли трое мирных жителей — девочка 17 лет, женщина и мужчина скончались на месте от полученных травм. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал Гладков в телеграм-канале.

  • Последствия обстрела Белгорода. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия обстрела Белгорода. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Последствия обстрела Белгорода. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия обстрела Белгорода. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Последствия обстрела Белгорода. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия обстрела Белгорода. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела Белгорода. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

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Глава региона добавил, что в результате удара повреждения получили 17 квартир пяти многоквартирных домов. В одном из частных домов загорелась летняя кухня, пожар быстро ликвидировали, отметил губернатор. Кроме того, осколками посекло пять машин и несколько остановок.

Также повреждения получили линии электропередачи. Несколько домов остались без света. Гладков отметил, что энергетики уже переподключают потребителей на резервные схемы.

"В результате массированных обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины за сегодняшний день в Белгороде погибли 11 мирных жителей (8 человек извлекли из-под завалов дома и трое погибли в результате этого обстрела), 25 человек получили ранения различной степени тяжести", — отметил Гладков.

Системы ПВО отразили ещё одну атаку ВСУ на Белгород, уничтожено 14 ракет
Системы ПВО отразили ещё одну атаку ВСУ на Белгород, уничтожено 14 ракет

Напомним, утром 12 мая подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после попадания украинского снаряда. Киевский режим атаковал здание ракетой из ТРК "Точка-У". Президента России Владимира Путина уведомили о происшествии. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Александра Мышляева
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