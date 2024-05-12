Три человека погибли в результате очередного обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Трое жителей Белгорода погибли в результате очередного обстрела города со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Город Белгород в очередной раз за сегодняшний день подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. К большому горю, погибли трое мирных жителей — девочка 17 лет, женщина и мужчина скончались на месте от полученных травм. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал Гладков в телеграм-канале.







Глава региона добавил, что в результате удара повреждения получили 17 квартир пяти многоквартирных домов. В одном из частных домов загорелась летняя кухня, пожар быстро ликвидировали, отметил губернатор. Кроме того, осколками посекло пять машин и несколько остановок.

Также повреждения получили линии электропередачи. Несколько домов остались без света. Гладков отметил, что энергетики уже переподключают потребителей на резервные схемы.