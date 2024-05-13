В Белгороде прозвучали семь взрывов во время ракетной опасности
На Белгород совершена очередная атака со стороны ВСУ, работает ПВО, передаёт корреспондент Life.ru. Над городом раздались семь взрывов.
ПВО работает над Белгородом. Видео © Telegram / SHOT
Сирены ракетной опасности также звучат в Шебекине. Власти обратились к жителям с просьбой держаться подальше от окон, спрятаться в помещениях со сплошными стенами либо спуститься в укрытие.
Ранее, в воскресенье, 12 мая, город Шебекино, а также ещё четыре населённых пункта Белгородской области остались без света после атаки украинского беспилотника. Повторный удар ВСУ по городу Шебекино с помощью БПЛА привёл к повреждениям на территории двух промышленных предприятий.
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