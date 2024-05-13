В Белгороде прозвучали семь взрывов во время ракетной опасности

На Белгород совершена очередная атака со стороны ВСУ, работает ПВО, передаёт корреспондент Life.ru. Над городом раздались семь взрывов.

ПВО работает над Белгородом. Видео © Telegram / SHOT

Сирены ракетной опасности также звучат в Шебекине. Власти обратились к жителям с просьбой держаться подальше от окон, спрятаться в помещениях со сплошными стенами либо спуститься в укрытие.