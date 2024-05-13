МЧС сообщило о 14-м погибшем, которого достали из-под завалов в Белгороде
Тело четырнадцатого погибшего извлекли из-под завалов дома в Белгороде. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.
В данный момент на месте трагедии продолжается разбор завалов. Там работают спасатели, волонтёры и представители терробороны.
Разбор завалов в Белгороде. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, жилой дом в Белгороде частично обрушился утром 12 мая. Всему виной стала ракета, выпущенная украинскими военными из ТРК "Точка-У". СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Президенту России Владимиру Путину доложили о случившемся.
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