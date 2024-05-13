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12 мая, 23:24

МЧС сообщило о 14-м погибшем, которого достали из-под завалов в Белгороде

Тело четырнадцатого погибшего извлекли из-под завалов дома в Белгороде. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

В данный момент на месте трагедии продолжается разбор завалов. Там работают спасатели, волонтёры и представители терробороны.

Разбор завалов в Белгороде. Видео © Telegram / SHOT

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Напомним, жилой дом в Белгороде частично обрушился утром 12 мая. Всему виной стала ракета, выпущенная украинскими военными из ТРК "Точка-У". СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Президенту России Владимиру Путину доложили о случившемся.

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Telegram / Настоящий Гладков

Артур Лапсаков
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