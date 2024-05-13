МЧС сообщило о 14-м погибшем, которого достали из-под завалов в Белгороде

Тело четырнадцатого погибшего извлекли из-под завалов дома в Белгороде. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

В данный момент на месте трагедии продолжается разбор завалов. Там работают спасатели, волонтёры и представители терробороны.