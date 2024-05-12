Два промышленных предприятия получили повреждения при атаке ВСУ на Шебекино

Город Шебекино, а также ещё четыре населённых пункта Белгородской области остались без света после атаки украинского беспилотника. Об этом утром в воскресенье, 12 мая, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Шебекино подвергся атаке ВСУ при помощи БПЛА. Пострадавших нет. В результате атаки есть повреждения линий электропередачи, без электроэнергии остаются абоненты города Шебекино, сёл Графовка, Безлюдовка, Масловой Пристани, Новой Таволжанки", — написал он в телеграм-канале.

Повторный удар ВСУ по городу Шебекино с помощью БПЛА привёл к повреждениям на территории двух промышленных предприятий. На одном из них повреждена кровля производственного помещения, на другом — помещение столовой. В результате никто не пострадал. По словам Гладкова, сотрудники аварийных служб должны в скором времени приступить к переключению электрических линий на резервные источники питания и устранить последствия атаки.