Более 300 квартир: В Белгороде подсчитали урон после обстрела 11 мая

После массированного обстрела Белгорода 11 мая пострадало более 300 квартир в 85 домах. Об этом написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор области Вячеслав Гладков.

"Пострадало у нас более 300 квартир в 85 многоквартирных домах, четыре ИЖС, 14 зданий коммерческих предприятий. Пострадало несколько социальных объектов, в том числе объектов здравоохранения", — пояснил Гладков.

По его словам, больше всего досталось спорткомплексу "Сирень", который уже совсем скоро начнут восстанавливать. Продолжается оборудование подъездов многоквартирных домов контроллерами для автоматического открывания во время сигнала ракетной опасности.

Пострадавшими числятся 29 человек, 12 из них получили амбулаторную помощь и уже находятся дома. А 17 человек остаются в больнице, среди них — один ребёнок. Две женщины — в крайне тяжёлом состоянии. С завтрашнего дня начнут работу "поезда здоровья". График их следования губернатор опубликовал в соцсетях.