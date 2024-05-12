Две ракеты "Точка-У" и шесть дронов сбиты за ночь над четырьмя регионами России
Средства противовоздушной обороны за ночь пресекли попытки Киева совершить террористические атаки в четырёх регионах России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Две оперативно-тактические ракеты "Точка-У" сбиты над Белгородской областью. Также уничтожено и перехвачено шесть дронов — три над Брянской областью, два над Липецкой и один над Волгоградской.
ВСУ массированно атаковали Белгород вечером 11 мая. Погибла мирная жительница, среди пострадавших значатся 29 человек, включая ребёнка. Повреждено более 300 квартир.
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ТАСС / Александр Полегенько