Две ракеты "Точка-У" и шесть дронов сбиты за ночь над четырьмя регионами России

Средства противовоздушной обороны за ночь пресекли попытки Киева совершить террористические атаки в четырёх регионах России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Две оперативно-тактические ракеты "Точка-У" сбиты над Белгородской областью. Также уничтожено и перехвачено шесть дронов — три над Брянской областью, два над Липецкой и один над Волгоградской.