Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 04:35

Две ракеты "Точка-У" и шесть дронов сбиты за ночь над четырьмя регионами России

Средства противовоздушной обороны за ночь пресекли попытки Киева совершить террористические атаки в четырёх регионах России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Две оперативно-тактические ракеты "Точка-У" сбиты над Белгородской областью. Также уничтожено и перехвачено шесть дронов — три над Брянской областью, два над Липецкой и один над Волгоградской.

Рухнувший беспилотник спровоцировал пожар на волгоградском НПЗ
Рухнувший беспилотник спровоцировал пожар на волгоградском НПЗ

ВСУ массированно атаковали Белгород вечером 11 мая. Погибла мирная жительница, среди пострадавших значатся 29 человек, включая ребёнка. Повреждено более 300 квартир.

Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Белгородская область
  • Брянская область
  • Липецкая область
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров