Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 03:21

Рухнувший беспилотник спровоцировал пожар на волгоградском НПЗ

Губернатор Бочаров: На волгоградский НПЗ упал дрон, спровоцировав пожар

На волгоградском нефтеперерабатывающем заводе случился пожар после падения БПЛА на его территорию. К счастью, обошлось без жертв, а возгорание уже ликвидировано, передаёт официальный аккаунт администрации Волгоградской области со ссылкой на губернатора области Андрея Бочарова.

"В результате последствий падения БПЛА с последующей детонацией на площадке волгоградского НПЗ возникло возгорание. Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе — пожар ликвидирован. Жертв нет", — сообщил Бочаров.

Средства ПВО сбили 21 реактивный снаряд и 16 дронов в трёх регионах России
Средства ПВО сбили 21 реактивный снаряд и 16 дронов в трёх регионах России

Ранее Life.ru писал об атаке ВСУ на Белгород. Погибла мирная жительница, среди пострадавших значатся 29 человек, включая ребёнка.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Андрей Бочаров
  • Происшествия
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров