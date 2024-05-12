Рухнувший беспилотник спровоцировал пожар на волгоградском НПЗ
Губернатор Бочаров: На волгоградский НПЗ упал дрон, спровоцировав пожар
На волгоградском нефтеперерабатывающем заводе случился пожар после падения БПЛА на его территорию. К счастью, обошлось без жертв, а возгорание уже ликвидировано, передаёт официальный аккаунт администрации Волгоградской области со ссылкой на губернатора области Андрея Бочарова.
"В результате последствий падения БПЛА с последующей детонацией на площадке волгоградского НПЗ возникло возгорание. Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе — пожар ликвидирован. Жертв нет", — сообщил Бочаров.
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