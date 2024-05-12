Рухнувший беспилотник спровоцировал пожар на волгоградском НПЗ

На волгоградском нефтеперерабатывающем заводе случился пожар после падения БПЛА на его территорию. К счастью, обошлось без жертв, а возгорание уже ликвидировано, передаёт официальный аккаунт администрации Волгоградской области со ссылкой на губернатора области Андрея Бочарова.