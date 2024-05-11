Средства ПВО сбили 21 реактивный снаряд и 16 дронов в трёх регионах России

Средства противовоздушной обороны за ночь отразили атаки ВСУ по территориям трёх регионов России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что 21 реактивный снаряд RM-70 "Вампир" и девять беспилотников были уничтожены над Белгородской областью. А над Курской и Волгоградской областями перехвачено и сбито семь дронов.