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Регион
11 мая, 04:19

Средства ПВО сбили 21 реактивный снаряд и 16 дронов в трёх регионах России

Средства противовоздушной обороны за ночь отразили атаки ВСУ по территориям трёх регионов России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что 21 реактивный снаряд RM-70 "Вампир" и девять беспилотников были уничтожены над Белгородской областью. А над Курской и Волгоградской областями перехвачено и сбито семь дронов.

Системы ПВО отразили массированную атаку ВСУ на Белгород, ранено восемь человек
Системы ПВО отразили массированную атаку ВСУ на Белгород, ранено восемь человек

Также минувшей ночью ВСУ атаковали нефтебазу в городе Ровеньки в Луганской Народной Республике. Глава региона Леонид Пасечник сообщил о трёх погибших и восьми пострадавших. Удар был нанесён с помощью ракет ATACMS.

Обложка ©

ТАСС / Николай Гынгазов

Артур Лапсаков
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