Системы ПВО отразили массированную атаку ВСУ на Белгород, ранены восемь человек

Массированный удар нанесён по Белгороду и Белгородскому району в ночь на 11 мая. Системы ПВО уничтожили несколько воздушных целей на подлёте к региональному центру, жертв удалось избежать, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Ранения различной степени тяжести получили восемь человек. Пятеро из них доставляются в медучреждения, ещё троим госпитализация не потребовалась. Повреждения зафиксированы в посёлках Таврово, Дубовое, Новосадовый, Стрелецкое и Никольское. В десятках домовладений выбило окна, посечены кровля и фасады. Также пострадали шесть автомобилей.