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10 мая, 23:27

Системы ПВО отразили массированную атаку ВСУ на Белгород, ранены восемь человек

Массированный удар нанесён по Белгороду и Белгородскому району в ночь на 11 мая. Системы ПВО уничтожили несколько воздушных целей на подлёте к региональному центру, жертв удалось избежать, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Ранения различной степени тяжести получили восемь человек. Пятеро из них доставляются в медучреждения, ещё троим госпитализация не потребовалась. Повреждения зафиксированы в посёлках Таврово, Дубовое, Новосадовый, Стрелецкое и Никольское. В десятках домовладений выбило окна, посечены кровля и фасады. Также пострадали шесть автомобилей.

"Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Обход территории будет продолжен в светлое время суток", — гласит сообщение губернатора.

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Есть погибшие и раненые: ВСУ ударили по нефтебазе города Ровеньки в ЛНР

Тремя часами ранее ВСУ ударили дроном по сельскохозяйственному предприятию в Белгородской области. Незадолго до этого один беспилотник был сбит на подлёте к Курску.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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