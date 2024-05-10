Силы ПВО уничтожили дрон ВСУ в Курской области
Старовойт сообщил о сбитом дроне в Медвенском районе Курской области
Украинский беспилотник самолётного типа сбит в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
В телеграм-канале глава региона уточнил, что ПВО уничтожила БПЛА в Медвенском районе. Другие подробности пока неизвестны.
Ранее Life.ru рассказывал, как три жилых дома загорелись после атаки ВСУ на Тёткино Курской области. К счастью, никто из жителей не пострадал.
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