Силы ПВО уничтожили дрон ВСУ в Курской области

Украинский беспилотник самолётного типа сбит в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

В телеграм-канале глава региона уточнил, что ПВО уничтожила БПЛА в Медвенском районе. Другие подробности пока неизвестны.