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10 мая, 19:31

Силы ПВО уничтожили дрон ВСУ в Курской области

Старовойт сообщил о сбитом дроне в Медвенском районе Курской области

Украинский беспилотник самолётного типа сбит в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

В телеграм-канале глава региона уточнил, что ПВО уничтожила БПЛА в Медвенском районе. Другие подробности пока неизвестны.

Гладков: Силы ПВО сбили несколько целей в Белгородской области
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Ранее Life.ru рассказывал, как три жилых дома загорелись после атаки ВСУ на Тёткино Курской области. К счастью, никто из жителей не пострадал.

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Shutterstock / FOTODOM

Артур Лапсаков
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