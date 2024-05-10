Пожар охватил жилые дома под Курском после сброса взрывных устройств с дронов ВСУ
Три жилых дома загорелись после атаки ВСУ на Тёткино Курской области
Пожар в Тёткино. Фото © Телеграм / Роман Старовойт
Три частных дома охватил пожар в посёлке Тёткино Глушковского района Курской области в результате атаки беспилотников со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Сегодня ночью со стороны Украины был атакован посёлок Тёткино Глушковского района. После сброса взрывных устройств с коптеров и атаки дронами-камикадзе загорелись три дома. Никто из жителей не пострадал. Благодарю спасателей за мужество и самоотверженную службу", — обратился губернатор к землякам.
Старовойт пояснил, что загоревшиеся дома потушили сотрудники пожарных расчётов и добровольной пожарной дружины.
Life.ru ранее писал, что сегодня ночью в подмосковном Подольске был сбит украинский БПЛА, который направлялся в сторону Москвы. Пострадавших и разрушений нет. Также сообщалось об уничтожении двух дронов в Брянской области и одного в Курской.