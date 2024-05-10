Гладков: Силы ПВО сбили несколько целей в Белгородской области
Российская ПВО сбила несколько целей над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько целей на подлёте к городу. По предварительным данным, пострадавших нет", — написал он в своём телеграм-канале.
Гладков отметил, что в результате падения обломков в шести частных домах посёлка Дубовое выбиты окна, посечены фасады и заборы. Кроме того, пострадала линия газоснабжения. Губернатор добавил, что в селе Таврово осколками посекло кровлю двух домов.
Утром сообщалось, что системы ПВО сбили две воздушные цели на подлёте к Белгороду. Позже стало известно, что украинский дрон-камикадзе атаковал трактор в поле в районе села Леоновка Валуйского городского округа. К счастью, в результате удара никто не пострадал.
Shutterstock / FOTODOM