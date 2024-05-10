Гладков: Силы ПВО сбили несколько целей в Белгородской области

Российская ПВО сбила несколько целей над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько целей на подлёте к городу. По предварительным данным, пострадавших нет", — написал он в своём телеграм-канале.