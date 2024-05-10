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10 мая, 17:23

Гладков: Силы ПВО сбили несколько целей в Белгородской области

Российская ПВО сбила несколько целей над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько целей на подлёте к городу. По предварительным данным, пострадавших нет", — написал он в своём телеграм-канале.

Гладков отметил, что в результате падения обломков в шести частных домах посёлка Дубовое выбиты окна, посечены фасады и заборы. Кроме того, пострадала линия газоснабжения. Губернатор добавил, что в селе Таврово осколками посекло кровлю двух домов.

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Утром сообщалось, что системы ПВО сбили две воздушные цели на подлёте к Белгороду. Позже стало известно, что украинский дрон-камикадзе атаковал трактор в поле в районе села Леоновка Валуйского городского округа. К счастью, в результате удара никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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