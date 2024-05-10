Украинский дрон-камикадзе подорвал трактор в поле под Белгородом
Гладков: ВСУ атаковали трактор в селе Леоновка с помощью дрона, пострадавших нет
Средства противовоздушной обороны России пресекли попытку ВСУ атаковать объекты на территории РФ с помощью дрона, сообщает российское Министерство обороны.
"Около 12:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ", — сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков со своей стороны рассказал, что украинский дрон-камикадзе атаковал трактор в поле в районе села Леоновка Валуйского городского округа.
"Работающий в поле трактор подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, транспортное средство повреждено. Оперативные службы работают на месте", — написал Гладков у себя в телеграм-канале.
По его словам, под украинский обстрел попал также посёлок Красное Шебекинского городского округа. Никто из мирных жителей не пострадал, но обломки одного из снарядов повредили забор частного жилого домовладения.
Ранее Минобороны сообщало, что пять украинских беспилотников были сбиты ночью над тремя российскими регионами. Три дрона сбили в Брянской области, один — в небе над Московской областью, последний БПЛА уничтожили в Белгородской области.
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