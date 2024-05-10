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10 мая, 09:52

Украинский дрон-камикадзе подорвал трактор в поле под Белгородом

Гладков: ВСУ атаковали трактор в селе Леоновка с помощью дрона, пострадавших нет

Средства противовоздушной обороны России пресекли попытку ВСУ атаковать объекты на территории РФ с помощью дрона, сообщает российское Министерство обороны.

"Около 12:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ", сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков со своей стороны рассказал, что украинский дрон-камикадзе атаковал трактор в поле в районе села Леоновка Валуйского городского округа.

"Работающий в поле трактор подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, транспортное средство повреждено. Оперативные службы работают на месте", написал Гладков у себя в телеграм-канале.

По его словам, под украинский обстрел попал также посёлок Красное Шебекинского городского округа. Никто из мирных жителей не пострадал, но обломки одного из снарядов повредили забор частного жилого домовладения.

В Курской области средствами РЭБ перехвачен украинский БПЛА
В Курской области средствами РЭБ перехвачен украинский БПЛА

Ранее Минобороны сообщало, что пять украинских беспилотников были сбиты ночью над тремя российскими регионами. Три дрона сбили в Брянской области, один — в небе над Московской областью, последний БПЛА уничтожили в Белгородской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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