Украинский дрон-камикадзе подорвал трактор в поле под Белгородом

Средства противовоздушной обороны России пресекли попытку ВСУ атаковать объекты на территории РФ с помощью дрона, сообщает российское Министерство обороны.

"Около 12:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ", — сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков со своей стороны рассказал, что украинский дрон-камикадзе атаковал трактор в поле в районе села Леоновка Валуйского городского округа.

"Работающий в поле трактор подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, транспортное средство повреждено. Оперативные службы работают на месте", — написал Гладков у себя в телеграм-канале.

По его словам, под украинский обстрел попал также посёлок Красное Шебекинского городского округа. Никто из мирных жителей не пострадал, но обломки одного из снарядов повредили забор частного жилого домовладения.