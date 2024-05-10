Дрон ВСУ взорвался на территории сельхозпредприятия в Белгородской области

Вооружённые силы Украины атаковали посёлок Пролетарский в Белгородской области, применив беспилотник. Дрон сдетонировал на территории сельскохозяйственного предприятия, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, в результате происшествия никто не пострадал. На место инцидента уже прибыли оперативные службы.

"На территории выявлены повреждения в трёх зданиях и двух единицах техники", — уточнил глава региона.