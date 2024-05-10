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10 мая, 20:59

Дрон ВСУ взорвался на территории сельхозпредприятия в Белгородской области

Вооружённые силы Украины атаковали посёлок Пролетарский в Белгородской области, применив беспилотник. Дрон сдетонировал на территории сельскохозяйственного предприятия, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, в результате происшествия никто не пострадал. На место инцидента уже прибыли оперативные службы.

"На территории выявлены повреждения в трёх зданиях и двух единицах техники", — уточнил глава региона.

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Ранее Life.ru сообщал о сбитом дроне ВСУ в Медвенском районе Курской области. Беспилотник пытался прорваться через системы ПВО поздним вечером 10 мая.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Илья Пушкарев
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