Дрон ВСУ взорвался на территории сельхозпредприятия в Белгородской области
Вооружённые силы Украины атаковали посёлок Пролетарский в Белгородской области, применив беспилотник. Дрон сдетонировал на территории сельскохозяйственного предприятия, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам чиновника, в результате происшествия никто не пострадал. На место инцидента уже прибыли оперативные службы.
"На территории выявлены повреждения в трёх зданиях и двух единицах техники", — уточнил глава региона.
Ранее Life.ru сообщал о сбитом дроне ВСУ в Медвенском районе Курской области. Беспилотник пытался прорваться через системы ПВО поздним вечером 10 мая.
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