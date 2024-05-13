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13 мая, 10:22

ВС России улучшили позиции в районе Волчанска, Нескучного и Весёлого

Минобороны: Группировка ВС РФ "Север" улучшила тактическое положение у Волчанска

Подразделения группировки российских войск "Север" в течение суток улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Весёлое Харьковской области. Потери понесла 125-я бригада украинской территориальной обороны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также российские военные отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Глубокое и Тихое Харьковской области. Противник потерял до 250 военных, два танка, две боевые бронированные машины и 17 автомобилей.

Значительных успехов добились ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы. Так, были поражены 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б", 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-миллиметровая гаубица Д-30, пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" и "Стрела-10", а также четыре боевые машины РСЗО, среди которых "Ураган", чешский Vampire и RAK-SA-12 производства Хорватии.

100 военных ВСУ взяты в плен, 170 уничтожены в ходе боёв за Волчанск с 10 мая
100 военных ВСУ взяты в плен, 170 уничтожены в ходе боёв за Волчанск с 10 мая

Ранее на Украине признали, что ВС РФ наступают в Харьковской области со множества направлений. При этом украинские чиновники винят во всём задержки в поставках западной помощи. На фоне российского наступления ВСУ сменили командующего группировкой "Харьков".

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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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