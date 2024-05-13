ВС России улучшили позиции в районе Волчанска, Нескучного и Весёлого

Подразделения группировки российских войск "Север" в течение суток улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Весёлое Харьковской области. Потери понесла 125-я бригада украинской территориальной обороны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также российские военные отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Глубокое и Тихое Харьковской области. Противник потерял до 250 военных, два танка, две боевые бронированные машины и 17 автомобилей.