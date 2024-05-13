ВС России улучшили позиции в районе Волчанска, Нескучного и Весёлого
Минобороны: Группировка ВС РФ "Север" улучшила тактическое положение у Волчанска
Подразделения группировки российских войск "Север" в течение суток улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Весёлое Харьковской области. Потери понесла 125-я бригада украинской территориальной обороны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Также российские военные отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Глубокое и Тихое Харьковской области. Противник потерял до 250 военных, два танка, две боевые бронированные машины и 17 автомобилей.
Значительных успехов добились ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы. Так, были поражены 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б", 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-миллиметровая гаубица Д-30, пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" и "Стрела-10", а также четыре боевые машины РСЗО, среди которых "Ураган", чешский Vampire и RAK-SA-12 производства Хорватии.
Ранее на Украине признали, что ВС РФ наступают в Харьковской области со множества направлений. При этом украинские чиновники винят во всём задержки в поставках западной помощи. На фоне российского наступления ВСУ сменили командующего группировкой "Харьков".
ТАСС / Алексей Коновалов