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13 мая, 10:13

100 военных ВСУ взяты в плен, 170 уничтожены в ходе боёв за Волчанск с 10 мая

100 военнослужащих ВСУ взяты в плен и ещё 170 с 10 мая уничтожены в ходе боёв за Волчанск Харьковской области. Среди ликвидированных есть участники запрещённого в России РДК*. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, российские ВКС уничтожили авиаударами три танка и семь бронеавтомобилей ВСУ. В ходе боёв самарские зенитчики сбили украинский Су-27.

Сейчас наши военные приступили к взятию села Терновая. Зачистка продолжается, линию фронта удалось оттеснить от границы с РФ почти на 10 километров.

"Фронт расширяется": ВС РФ наступают в Харьковской области со множества направлений, признали власти
"Фронт расширяется": ВС РФ наступают в Харьковской области со множества направлений, признали власти

Напомним, Армия России ведёт активные боевые действия на Харьковском направлении, постоянно оттесняя назад солдат ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Ранее подполье заявило, что в Волчанске украинская армия находится в крайне тяжёлом положении: убитых солдат ВСУ вывозят грузовиками. На фоне российского наступления в ВСУ даже сменили командующего группировкой "Харьков". Газета The New York Times полагает, что успехи Российской армии под Харьковом могут вынудить Киев пойти на перемирие с Москвой.

* РДКзапрещённая в России террористическая организация.

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Александра Вишнякова
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