100 военных ВСУ взяты в плен, 170 уничтожены в ходе боёв за Волчанск с 10 мая

100 военнослужащих ВСУ взяты в плен и ещё 170 с 10 мая уничтожены в ходе боёв за Волчанск Харьковской области. Среди ликвидированных есть участники запрещённого в России РДК*. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.