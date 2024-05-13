100 военных ВСУ взяты в плен, 170 уничтожены в ходе боёв за Волчанск с 10 мая
100 военнослужащих ВСУ взяты в плен и ещё 170 с 10 мая уничтожены в ходе боёв за Волчанск Харьковской области. Среди ликвидированных есть участники запрещённого в России РДК*. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
По данным телеграм-канала, российские ВКС уничтожили авиаударами три танка и семь бронеавтомобилей ВСУ. В ходе боёв самарские зенитчики сбили украинский Су-27.
Сейчас наши военные приступили к взятию села Терновая. Зачистка продолжается, линию фронта удалось оттеснить от границы с РФ почти на 10 километров.
Напомним, Армия России ведёт активные боевые действия на Харьковском направлении, постоянно оттесняя назад солдат ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Ранее подполье заявило, что в Волчанске украинская армия находится в крайне тяжёлом положении: убитых солдат ВСУ вывозят грузовиками. На фоне российского наступления в ВСУ даже сменили командующего группировкой "Харьков". Газета The New York Times полагает, что успехи Российской армии под Харьковом могут вынудить Киев пойти на перемирие с Москвой.
* РДК — запрещённая в России террористическая организация.
Telegram / Zelenskiy / Official