На месте обрушения дома в Белгороде нашли тело 11-летнего мальчика с аутизмом

На месте обрушения многоквартирного дома в Белгороде нашли тело 11-летнего Кирилла, страдавшего аутизмом. Как пишет SHOT , его родители, как и восьмилетняя Аврора и её мама, предварительно, погибли.

Также опознано тело 17-летней студентки Екатерины, её мать — школьный психолог — остаётся пропавшей без вести. Личности всех погибших пока не установлены. А двухмесячный ребёнок и 16-летний подросток остаются в реанимации, у них диагностированы баро- и черепно-мозговая травмы, а у младенца также зафиксированы сильные ожоги лица и шеи.