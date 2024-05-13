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13 мая, 07:23

На месте обрушения дома в Белгороде нашли тело 11-летнего мальчика с аутизмом

Два ребёнка погибли при обрушении дома в Белгороде после обстрела со стороны ВСУ

На месте обрушения многоквартирного дома в Белгороде нашли тело 11-летнего Кирилла, страдавшего аутизмом. Как пишет SHOT, его родители, как и восьмилетняя Аврора и её мама, предварительно, погибли.

Также опознано тело 17-летней студентки Екатерины, её мать — школьный психолог — остаётся пропавшей без вести. Личности всех погибших пока не установлены. А двухмесячный ребёнок и 16-летний подросток остаются в реанимации, у них диагностированы баро- и черепно-мозговая травмы, а у младенца также зафиксированы сильные ожоги лица и шеи.

Девочка Аврора, погибшая при обрушении дома в Белгороде. Фото © SHOT

Девочка Аврора, погибшая при обрушении дома в Белгороде. Фото © SHOT

Мальчик Кирилл, погибший при обрушении дома в Белгороде. Фото © SHOT

Мальчик Кирилл, погибший при обрушении дома в Белгороде. Фото © SHOT

Студентка Екатерина, погибшая при обрушении дома в Белгороде. Фото © SHOT

Студентка Екатерина, погибшая при обрушении дома в Белгороде. Фото © SHOT

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Напомним, утром 12 мая ВСУ нанесли удар по Белгороду, в результате чего обрушился целый подъезд многоквартирного дома на улице Щорса. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". Погибло 15 человек, ещё 17 спасли из-под завалов. Всего в тот день после обстрелов ВСУ погибли 19 жителей Белгорода.

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SHOT

Матвей Константинов
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