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13 мая, 06:24

Гладков: Число погибших за 12 мая при обстрелах Белгорода достигло 19 человек

Вчера, 12 мая, в результате украинских обстрелов погибло 19 жителей Белгорода. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Большинство из них — жители частично обрушившегося многоэтажного дома на улице Щорса.

Обстановка на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде. Видео © Life.ru

"Тела 15 человек на сегодняшний день излечены из-под завалов. Вчера во время вечерних обстрелов у нас погибло ещё три мирных жителя, и одна женщина, которая получила ранения 11 мая, скончалась в больнице. 19 человек — это те потери, которые мы вместе с вами понесли за вчерашний день среди мирных жителей, невиновных жителей, которых убил киевский режим", — написал чиновник в телеграм-канале.

Ещё 27 человек получили ранения разной степени тяжести. Так, 10 граждан после оказания помощи отпустили домой, ещё 11 остаются в больницах, а шесть человек, в том числе полуторамесячного ребёнка с мамой, готовят к отправке в федеральные клиники. В тот же день по поручению президента Владимира Путина в регион прибыли бригады врачей.

Сегодня же на месте обрушения продолжат работу эксперты по обследованию и изучению технического состояния повреждённого здания, по результатам их работы власти примут решение о его судьбе. Тем временем в пунктах временного размещения находятся 36 жителей пострадавших квартир.

"Сегодня с утра, в 9 часов, мы проведём заседание Оперативного штаба, где обсудим меры поддержки данным категориям и будем принимать решение по направлению документов в федеральный центр по получению помощи в восстановлении или приобретении жилья для жителей, которые сейчас лишились родного крова", — добавил глава региона.

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Напомним, утром 12 мая ВСУ нанесли удар по Белгороду, в результате которого оказался разрушен подъезд многоквартирного дома на улице Щорса. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Поисково-спасательные работы на месте трагедии уже завершены. Вызволить удалось 17 человек.

Обложка ©

Life.ru

Матвей Константинов
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