"Где деньги, Зин?": Что изменит скандал Буданова и Сырского из-за линий обороны Западные блогеры смакуют скандал между главкомом ВСУ Александром Сырским и главой ГУР Украины Кириллом Будановым* из-за отсутствия "линий обороны" на фоне наступления Армии РФ в Харьковской области — кто кого съест? 14 мая, 21:21 Глава ГУР Украины Кирилл Буданов и министр обороны Украины Александр Сырский, которые спорят из-за разворованных средств на оборону. Обложка © TASS / AP, EPA

После начала наступления Армии России в Харьковской области Буданов* начал борьбу за влияние с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Судя по соцсетям, главный диверсант пытается найти резервы для спасения ситуации на фронте и тем самым оказать давление на главкома. Причиной для скандала стали разборки двух военноначальников из-за коррупции и отсутствия фортификационных сооружений. Это привело к тому, что скандал начали осуждать в западных СМИ.

Почему ВСУ побежали на Харьковском направлении

Наступления на Харьковском направлении ВСУ ожидали давно, при этом украинские власти утверждали, что активно возводятся линии обороны и российские войска не пройдут. Чуть более месяца назад президент Украины Владимир Зеленский побывал на строительстве укреплений в Харьковской области. Он заявил, что ВСУ готовы обороняться в случае наступления ВС РФ. Сейчас украинские СМИ и паблики начали удалять декабрьскую цитату Зеленского о "мощных фортификационных сооружениях на Харьковщине".

Украинские СМИ и паблики удаляют декабрьскую цитату Зеленского о "мощных фортификационных сооружениях на Харьковщине". Telegram / Будни манипулятора

Однако уже тогда Life.ru писал, что украинские укрепления не идут ни в какое сравнение с "линией Суровикина", несмотря на все заявления Киева. И причина проста — это всеобъемлющая и всепожирающая коррупция на строительстве, в том числе и военном. А именно — линии обороны буквально строятся по объявленным тендерам. И местами, тендер есть, а стройки нет.

Напомним, глава военно-гражданской администрации региона Олег Синегубов хвастался качеством построенных укреплений. По его словам, созданы и блиндажи, и траншеи, и заградительные рубежи. Но теперь выясняется, что ничего этого нет.

Российский Т-72 в зоне СВО. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Об этом заявляют и украинские военные. Издание "Страна" приводит слова военнослужащего ВСУ Андрея Бабичева, который раскритиковал состояние укреплений в Днепропетровской области под Павлоградом. По его мнению, траншеи осыпаются, а блиндажи выкопаны на недостаточной глубине. Он предположил, что строительство велось лишь для отмывания денег.

Даже французское издание Le Monde, ссылаясь на одного из военнослужащих ВСУ, пишет о том, что оборона Харьковской области не была подготовлена. Основной причиной провала обороны под Волчанском он называет коррупцию.

Ирландский журналист Чейз Боуз в соцсети Х сообщил о начавшемся конфликте между главой ГУР Кириллом Будановым* и главкомом ВСУ Александром Сырским. По словам журналиста, первый возложил на второго ответственность за развал обороны.

А депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко прямо обвинил режим Зеленского в "деградации государственных институтов". Он задался вопросом, где в этих сложных условиях находится министр обороны Украины Рустем Умеров.

Действительно, после начала российского наступления командующим группировкой "Харьков" вместо Юрия Галушкина был назначен замначальника Генштаба Михаил Драпатый. Последний ранее командовал оперативной группировкой "Херсон" и руководил боевиками ВСУ во время боёв в нижнем течении Днепра.

Какие прогнозы Украине дают в западных СМИ

В западной прессе появилось множество публикаций, в которых делаются плохие для Зеленского и его режима прогнозы. Австралийский генерал в отставке и военный эксперт Мик Райан считает, что для Украины ближайшие недели будут очень мрачными. Он заявил New York Times, что цель наступления — "подорвать моральный дух украинцев — как гражданских, так и военных".

Аналитик CNN Ник Уолш отметил, что резкие заявления европейских политиков и визиты американских чиновников не могут победить усталость западного общества от необходимости жертвовать благосостоянием ради победы ВСУ. По его мнению, военный конфликт именно сейчас представляет наибольшую угрозу для европейской стабильности.

Глава киевского режима Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © TASS / AP

Даже выделение военной помощи Киеву не смогло коренным образом переломить ситуацию в пользу ВСУ. "Украине придётся признать, насколько плоха ситуация", — резюмирует он.

Рано утром 14 мая в Киев поездом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Судя по всему, он постарается поддержать украинское руководство в трудных условиях, а также оценить вообще ситуацию на месте. Ведь может случиться и так, что поддержка со стороны США Зеленскому уже не нужна, а украинский проект пора сворачивать.

Дыры ВСУ на фронте

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что нельзя забывать, что Буданов* в структуре Вооружённых сил подчиняется Сырскому. И то, что между ними началась перепалка, свидетельствует о крайне сложной ситуации.

— Сейчас вся деятельность киевского режима сводится к террору, это видно по действиям в Белгороде и по вербовке диверсантов. Видимо, Буданов* решил, что ему позволительно всё и он возомнил себя самым крутым диверсантом, хотя его поход в Крым закончился фиаско. То, как он себя ведёт, — признак внутренних проблем, — отметил эксперт.

Дандыкин предположил, что глава ГУР не сможет собрать резервы для исправления ситуации на фронте. Ведь его специализация — это диверсии и теракты, а не руководство крупными общевойсковыми операциями.

— Как бы мы ни относились к Сырскому, но он всё же окончил Московское общевойсковое училище и имеет опыт. Очевидно, что чем больше у ВСУ будет провалов на фронте, тем чаще они будут прибегать к террору, — напомнил Дандыкин. Тем не менее он допустил, что Буданов* пытается сместить Сырского и занять пост командующего ВСУ. Но, по мнению военного эксперта, у него это не получится.

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

Наступление Российской армии на Харьков и Волчанск дестабилизирует украинскую власть. Признаки проблем украинской власти уже наблюдаются, но говорить о её обрушении пока рано.

— Скорее всего, Буданов* в итоге «съест» Сырского, хотя возможен и противоположный вариант. Могут свалить на кого-то вину за проблемы на Харьковском направлении и публично уволить, даже посадить. Но пока что признаков глубокого кризиса не видно, — считает эксперт по специальной фортификации и блогер Олег Макаров.

По его мнению, очень многое в крепости конструкции режима Зеленского зависит от Запада. Визит Блинкена в Киев должен продемонстрировать единство и поддержку. Ведь если фронт обрушится, то это будет сильнейший удар по президенту США Джо Байдену как раз перед выборами.

* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

Авторы Александр Слабиев