"Подорвал себя, спасая товарищей": Какие подвиги во время Второй мировой совершали деды Зеленского и Сырского С 2022 года украинские элиты активно скрывают героическое прошлое своих дедов, сражавшихся с нацистами в годы Великой Отечественной. Life.ru выяснил, как воевали предки нынешнего главаря киевского режима Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского. 9 мая, 21:21 Life.ru выяснил, как воевали предки нынешнего главаря киевского режима Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского. Коллаж © Life. Обложка © ТАСС / Леонид Великжанин, Radek Pietruszka, © Wikipedia

Что известно про деда Зеленского

В День Победы о своём героическом дедушке перестал вспоминать даже глава государства Владимир Зеленский. Ещё бы — в украинских соцсетях ему периодически припоминают родство с кавалером двух орденов Красного Знамени, дошедшим до Берлина гвардии лейтенантом Семёном Зеленским.

Согласно данным базы "Память народа", Семён Иванович Зеленский родился в Кривом Роге в 1924 году. Фото © pamyat-naroda

Сегодня о боевом пути красноармейца можно узнать разве что в российских источниках, связанных с государственными архивами, — подвиг деда-антифашиста бросает жирную тень на деятельность внука-бандеровца.

Согласно данным базы "Память народа", Семён Иванович Зеленский родился в Кривом Роге в 1924 году. Во время Второй мировой войны был командиром миномётного взвода, потом — командиром стрелковой роты 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии.

"Товарищ Зеленский Семён Иванович в боях с 23 января по 9 февраля 44-го года своим миномётным взводом подавил огонь минбатареи, двух станковых пулемётов и трёх ручных пулемётов <…> рассеяно и уничтожено до роты пехоты <…> 1 февраля за селом Александровка <…> уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров. <…> Отбил четыре атаки и занял трофейный склад", — написано в наградном листе героя.

Там же сказано о том, как дед президента Незалежной проявил смекалку, отправив своих бойцов занять подбитый на поле боя танк, который те использовали как импровизированный дот, пулемётным огнём из него расстреливая врага.

Однако по украинскому Интернету бродят совсем другие байки: про то, что Семён Зеленский — после войны замначальника отдела уголовного розыска УВД Кривого Рога — якобы участвовал в разгоне бунта, вспыхнувшего в городе в 1963 году.

Фотокопия наградного листа Семёна Зеленского — деда нынешнего президента Украины. Фото © pamyat-naroda

Доблесть предков используется для обвинений Зеленского в том, что "на самом деле" он якобы из "номенклатурной" семьи чекистов-энкавэдэшников, и, похоже, работает как дополнительный инструмент давления на него со стороны пришедших к власти ещё в 2014 году нацистов.

В ответ нынешний пока ещё глава режима Зеленский-младший не стал отстаивать честь семьи, а лишь усилил русофобскую риторику и в последние месяцы опустился до прямых оскорблений граждан России и руководства страны.

Как воевали деды Сырского

Ещё один "перевёртыш" в украинской вертикали власти — новый главком ВСУ Александр Сырский. Выходец из России (родители военного по сей день живут во Владимире и с 2014 года стараются не смотреть в глаза знакомым) уехал на Украину ещё в советские годы и остался служить там после развала СССР.

В звании генерал-майора ВСУ он командовал 72-й механизированной бригадой, известной тем, что именно её техника ворвалась на улицы не поддержавшего переворот Мариуполя в марте 2014 года. Позже вояки Сырского отметились тем, что попали в знаменитый Изваринский котёл.

В годы Великой Отечественной, что такое честь, доблесть и любовь к Родине, ярко продемонстрировали оба деда главкома. Один (по линии отца) — Прокопий Семёнович Сырский — старший сержант, кавалер ордена Красной Звезды и двух медалей "За отвагу".

Приказ о награждении Прокопия Сырского медалью "За отвагу". Фото © pamyat-naroda

В архивах сохранился приказ о награждении бойца одной из медалей. Согласно тексту, разведчика отметили за то, что 23–25 декабря 1942 года при наступлении на деревни Вязовка и Ольховец смог обнаружить немецкие укреплённые огневые точки, которые благодаря бдительности бойца были вовремя уничтожены.

Все годы войны мать Сырского считала, что её отец Иван Андреевич Куликов пропал без вести. И лишь в 1945 году в её дом пришёл сослуживец Ивана, который рассказал, что красноармеец погиб ещё в 1941-м — он пожертвовал своей жизнью, спасая боевых товарищей, попавших в немецкую засаду. Прикрывая отход группы, он был ранен и попросил оставить ему патроны и гранату, чтобы задержать преследователей. Уходившие с места засады бойцы напряжённо слушали выстрелы, а когда они стихли, раздался взрыв.

Спустя 83 года его внук Александр Сырский командует немецкими танками, приехавшими в украинские степи возрождать нацизм. Похоже, не очень успешно: в украинских соцсетях командующего уже называют "генералом 200" и "мясником" из-за огромных потерь в личном составе ВСУ, а также масштабных поражений украинской армии под руководством главкома.

В России Александр Сырский (кстати, как и предшественник Валерий Залужный) находится в розыске с мая прошлого года. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 356 УК РФ (применение запрещённых средств и методов ведения войны). Тогда на сайте Следственного комитета появилось обоснование, что, несмотря на открытые российскими военными гуманитарные коридоры, бойцы украинской Нацгвардии не давали эвакуироваться мирным жителям из Мариуполя. Из-за этого старики, женщины и дети, "перемещаясь в поисках пропитания", "стали живой мишенью для украинских карателей, которые совершали их убийства из различных видов вооружения". За это, а также другие преступления Сырскому грозит до 20 лет заключения.

Читая сообщение СК, трудно поверить кадрам фото- и видеосъёмки, что в 80-е Александр Сырский участвовал в параде 9 Мая на Красной площади, маршируя в одной из колонн, а 12 июня 2013 года вместе с российскими коллегами-военнослужащими в Москве за одним столом праздновал День России.

За что Зеленский так ценит Сырского

Эксперты считают, что неоднозначная биография Сырского и даже его скромные способности в качестве командующего устраивают Владимира Зеленского больше, чем Залужный, потому что выходец из России якобы не имеет политических амбиций, верен президенту и будет делать всё, что ему прикажут. В условиях падения рейтинга украинского президента и возможной попытки изгнать его с Банковой 21 мая с помощью очередного "майдана" ресурсы преданного главкома могут оказаться весьма кстати.

Отдельной строкой можно добавить, что эти оба, кроме всего прочего, связаны и общим предательством памяти предков.

Фото © TASS / Zuma Почему Зеленский и Сырский стараются не афишировать подвиги своих дедов? 0 Чтобы не выглядеть на их фоне полными ничтожествами Потому что им наплевать на дедов-героев Боятся, что их осудит бандеровское окружение

Авторы Евгений Кузнецов