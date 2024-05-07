Политические изгои: Для чего Россия завела уголовное дело на Зеленского и ещё раз объявила в розыск Авакова МВД РФ объявило в розыск верхушку постмайданной власти Украины: от президента Владимира Зеленского до бывшего "фейсбук-министра" МВД Арсена Авакова. Всем им теперь грозит вплоть до пожизненного. Больше всего вопросов у следователей к Авакову, его ищут ещё с 2014-го. 6 мая, 21:25 Арсен Аваков и Владимир Зеленский. Коллаж © Life.ru . Обложка © ТАСС / ZEUS / Furyk Nazar Furyk, Zuma / Planet Pix via ZUMA Press Wire

Кого ищет МВД России

За последние несколько дней МВД России объявило в розыск едва ли не всю верхушку украинского руководства — начиная с Владимира Зеленского и заканчивая уже бывшим главой МИД Украины Павлом Климкиным.

В списке разыскиваемых также значатся бывший глава государства Пётр Порошенко, бывшие главком ВСУ Руслан Хомчак, и.о. министра обороны Михаил Коваль, глава СНБО Алексей Данилов, министр информационной политики Юрий Стець, спикер Рады Гройсман, действующий командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман (второй справа) и бывший министр МВД Украины Арсен Аваков (справа). Фото © ТАСС / Zuma / Pavlo_bagmut

По данным телеграм-канала SHOT, Хомчак, Аваков, Гройсман и Климкин разыскиваются по статье 356 ч.1 УК РФ (применение запрещённых средств и методов ведения войны). Данилов, до недавнего времени возглавлявший СНБО, кроме того, разыскивается ещё по статьям "Террористический акт" и "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём (ней)". В сумме Данилову грозит до 30 лет лишения свободы.

О чём говорит розыск украинских чиновников

Внесение Авакова, Зеленского, Данилова и прочих членов верхушки украинской власти в список разыскиваемых лиц кроме вполне прикладного имеет ещё и политическое значение. Таким образом, по словам экспертов, Россия демонстрирует Западу, что на Украине ей не с кем договариваться о мире.

— Все преступления украинской власти, совершённые против российских граждан (в том числе и события в "Крокусе" в конце марта) в сумме дают России право заявлять о том, что киевский режим более не рассматривается в качестве субъекта, любые переговоры возможны только с НАТО и только на основе твёрдых гарантий демилитаризации Украины и ликвидации режима, который стал создавать большую угрозу для нашей безопасности в криминальной и террористической сферах, — рассказал в беседе с Life.ru глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

По его словам, к пониманию о необходимости отказа от переговоров с действующей властью Незалежной, а также другими влиятельными политическими фигурами, приложившими руку к сложившейся ситуации в стране, Россия пришла в ходе закрытых консультаций ещё зимой этого года.

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Фото © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Почему в список разыскиваемых попал Арсен Аваков

Впрочем, едва ли не больше всех вопросов у российских следователей накопилось к бывшему министру МВД Арсену Авакову, его в России разыскивают и даже успели заочно арестовать ещё в 2014 году.

После появления украинских войск и курируемых Аваковым и Коломойским добробатов в июне 2014 года в Донбассе Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям "Организация убийства", "Применение запрещённых средств и методов ведения войны", "Похищение человека организованной группой", "Воспрепятствование законной деятельности журналиста". По данным следствия, с ведома Авакова, Коломойского и других лиц из числа высших руководителей Минобороны Украины было организовано похищение журналистов "Звезды" Андрея Сушенкова и Антона Малышева. В итоге 9 июля 2014 года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Авакова.

В апреле 2018 года Следственный комитет России возбудил против Авакова уголовное дело, касающееся попыток МВД Украины сорвать проведение голосования россиянами, проживавшими на территории Украины, на выборах президента России.

Осенью 2021 года Аваков призывал Генштаб ВСУ разработать план возвращения военным путём Донбасса и Крыма. Будучи главой МВД, он обещал, что в ближайшее время Киев проведёт "деоккупацию" ЛНР и ДНР. В соответствии с российским законодательством по всем эпизодам Авакову грозит пожизненное заключение.

Бывший министр МВД Украины Арсен Аваков. Фото © ТАСС / Zuma / Volodymyr Tarasov

Зачем Аваков до сих пор курирует нацистов из "Азова"*

После отставки бывший "фейсбук-министр" (так Авакова прозвали в Незалежной за чрезмерную активность в соцсетях) на какое-то время исчез из публичного поля и в своём аккаунте изредка радует украинских фанатов участием в различных благотворительных инициативах: бывший чиновник распродаёт своё вино, а вырученные деньги якобы пускает на закупку оборудования для ВСУ.

Последний раз подобным постом он отметился ещё в начале апреля, когда сообщил, что купил 17 дронов на сумму около 4,5 млн рублей в эквиваленте для нужд нацистов из "Азова"* и 3-й штурмовой бригады (3 ОШБР). "Азов"* для Авакова — любимый проект, который он перехватил у создателя, олигарха Игоря Коломойского, ещё осенью 2014 года, будучи министром МВД, и в той или иной форме продолжает им заниматься по сегодняшний день.

В качестве пожертвований подопечным суммы Аваков тратит, в общем, смешные, учитывая, сколько денег только в первый год СВО через границу переправляло на Запад его ближайшее окружение.

Например, в апреле 2022 года украинские пограничники на погранпереходе задержали супругу бизнесмена Игоря Котвицкого, которого в Незалежной называют "правой рукой" Авакова и его "кошельком". В чемодане у женщины таможенники обнаружили незадекларированные 30 млн долларов наличными.

Похоже, штурмовиков из "Азова"* бывший украинский силовик кормит подачками не просто так: они могут оказаться полезными ему помимо фронта. Ведь как показывают украинские скандалы последнего времени, у Авакова могут быть теневые источники заработка — и это богатство нужно кому-то охранять.

Нацисты "Азова"*. Фото © Getty Images / Anadolu

Тайный бизнес Авакова

Ещё в начале апреля глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина публично обвинила известного треш-стримера из Белоруссии Андрея Mellstroy Бурима в работе на Украину. По её информации, блогер рекламирует деятельность онлайн-казино, владельцами которых могут быть украинские граждане. Таким образом, проигрывая свои деньги на этих площадках, азартные россияне, по сути, могут спонсировать ВСУ.

В то же время в украинском сегменте Интернета появились материалы, в которых говорилось, что Аваков через владельца сетки русофобских телеграм-каналов может быть связан с как минимум пятью онлайн-казино, которые рекламировал Mellstroy. Эти сетевые игорные заведения якобы имеют прописку в Кюрасао — нидерландском офшоре в Карибском бассейне, известном пристанище множества скамеров со всего света.

Таким образом, речь может идти о прибыли в десятки миллиардов долларов. Но и не только о ней. Российские эксперты в сфере цифровой безопасности считают, что через подобные сетевые игорные заведения могут осуществляться выплаты исполнителям терактов в России.

Их довольно легко проводить под видом выигрышей, которые трудно отследить в ежедневном гигантском потоке денег, текущем от пользователей в казино и обратно. На имя исполнителя преступления на сайте конторы заводится аккаунт, в котором делается несколько ставок, чтобы имитировать игровой процесс.

В определённый момент преступнику приходит "выигрыш", который он обналичивает. Для российских силовиков ситуация осложняется иностранной пропиской казино и букмекерских контор: их деятельность из России проконтролировать почти невозможно.

Уже известно, что по этой схеме произошло несколько поджогов российских военкоматов. Установить это удалось по одинаковому почерку украинских организаторов: некоторые пойманные поджигатели незадолго до преступления неожиданно выигрывали в казино.

* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

Почему Россия объявила в розыск всё руководство украинского режима? 0 Так мы дали всем понять, что Украиной руководят преступники Чтобы был законный повод преследовать чиновников в любой стране Чтобы чиновники понесли справедливое наказание

Авторы Евгений Кузнецов