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От фрика до отморозка: Как избивающий людей треш-стример Mellstroy "попал" в украинские диверсанты

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает, что белорусский треш-стример Андрей Mellstroy Бурим может быть связан с украинскими спецслужбами и финансирует ВСУ. Блогер прославился избиениями девушек, раздеванием детей на потеху зевакам и дебошами.

18 апреля, 21:29
Коллаж © Life.ru. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mellstroy, © Freepik, © YouTube / Удалённая запись стрима Mellstroy
Коллаж © Life.ru. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mellstroy, © Freepik, © YouTube / Удалённая запись стрима Mellstroy

В начале апреля Екатерина Мизулина публично заявила, что белорусский блогер рекламирует деятельность онлайн-казино, владельцами которых могут быть украинские граждане. Таким образом, по её мнению, проигрывая свои деньги на этих площадках, азартные россияне, по сути, могут спонсировать ВСУ.

Интересно, что осенью прошлого года в украинских медиа прошла волна расследовательских публикаций, посвящённых деанонимизации владельцев сети самых рейтинговых местных пропагандистских телеграм-каналов, открыто призывающих убивать россиян. По информации украинских журналистов, эта сеть напрямую связана с бывшим министром МВД Украины Арсеном Аваковым.

А за несколько дней до выступления Мизулиной в телеграм-каналах появилась информация, что Аваков и владельцы украинских телеграм-каналов якобы связаны с как минимум пятью онлайн-казино, которые рекламировал Mellstroy.

Екатерина Мизулина рассказывает, что Mellstroy рекламирует онлайн-казино, за которыми стоят украинцы. Видео © Telegram / Екатерина Мизулина

Эксперты считают, что через подобные сетевые игорные заведения могут осуществляться выплаты исполнителям терактов в России. Их довольно легко проводить под видом выигрышей, которые трудно отследить в ежедневном гигантском потоке денег. На имя исполнителя преступления на сайте казино заводится аккаунт, в котором делается несколько ставок, чтобы имитировать игровой процесс. В определённый момент преступнику приходит "выигрыш", который он обналичивает. Ситуация осложняется иностранной пропиской подобных казино и букмекерских контор, чью деятельность из России проконтролировать почти невозможно.

Уже известно, что по этой схеме произошло несколько поджогов российских военкоматов. Установить это удалось по одинаковому почерку украинских организаторов: некоторые пойманные поджигатели незадолго до преступления неожиданно выигрывали в казино.

Вполне возможно, свои миллионы Mellstroy мог зарабатывать по такой же схеме, т.е. его успешные ставки, которые он делал на стримах, могли только выглядеть случайностью и удачей, а по факту являться его гонорарами за вовлечение подписчиков в игровую зависимость.

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Кто такой Mellstroy и как он зарабатывает

Mellstroy — это 26-летний гражданин Белоруссии Андрей Бурим. Он уроженец Гомеля, родился в семье заводского рабочего и продавщицы. Life.ru нашёл его место жительства на родине — это обыкновенная панельная семиэтажка, расположенная на Речицком проспекте на самом краю города.

В своё время он увлекался интернет-играми, в Сети вёл стримы на эту тему и подрабатывал донатами. Однако вскоре парень понял, что действительно большие деньги можно заработать на хайпе, и довольно быстро освоил поляну треш-стримов. Теперь он живёт как долларовый миллионер, катаясь по миру, соря деньгами и разбивая в ДТП престижные авто.

В Москве он жил на 20-м этаже одной из башен "Москвы-Сити", там занимал площадь почти 200 квадратов и оттуда же выходил в эфир. Обычно для него стример собирал множество гостей — например, к нему захаживали такие же треш-стримеры Эдвард Бил и Руки-Базуки. Вся компания напивалась под камеру (а судя по поведению некоторых гостей, кроме алкоголя, похоже, там употреблялись и запрещённые вещества) и устраивала откровенный бардак.

Андрей Бурим умеет считать деньги. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mellstroy

Андрей Бурим умеет считать деньги. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mellstroy

При этом Mellstroy частенько демонстрировал в экран увесистые пачки денег, которые раздавал присутствующим и зрителям в обмен на выполнение разных глупых и непотребных заданий, порой балансировавших на грани законности.

Такая практика у Бурима прижилась, и к этому году он дошёл до того, что стал предлагать своим фанатам космические суммы за то, чтобы ему передавали приветы президенты стран или на его каналы подписывались мировые знаменитости.

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Как оказалось, некоторые его подписчики смогли справиться с этим: например, видеоприветы стримеру передали президенты Литвы Гитанас Науседа, Северного Кипра Эрсин Татар, боец ММА Конор Макгрегор, футболист Килиан Мбаппе и порноактёр Джонни Синс, а на канал Mellstroy подписался даже популярный канадский рэпер Дрейк.

Тогда же выяснилось, что Бурим попросту обманывает своих подписчиков: деньги за выполненные задания получали далеко не все победители. Например, Mellstroy отказался заплатить обещанные им 2 млн долларов литовскому пацану, убедившему Гитанаса Науседу на камеру передать привет стримеру. В ответ президент Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал Бурима мошенником и призвал общественность не поддерживать его схемы.

Треш-стримеры в сборе (слева направо): Кирилл Терёшин (Руки-Базуки), Эдуард Биль (Эдвард Бил) и Mellstroy (Андрей Бурим). Очередной стрим с алкоголем и драками. Фото © Youtube / PandaStream

Треш-стримеры в сборе (слева направо): Кирилл Терёшин (Руки-Базуки), Эдуард Биль (Эдвард Бил) и Mellstroy (Андрей Бурим). Очередной стрим с алкоголем и драками. Фото © Youtube / PandaStream

Криминальный след

К своим годам парень успел жирно наследить в российских, белорусских и даже дубайских криминальных хрониках. В 2020 году в его отношении уже возбуждалось уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Во время очередного стрима он несколько раз крепко приложил свою гостью лицом об стол. Девушка обратилась в больницу, где медики диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а после этого — в полицию.

В июле 2021 года суд признал Бурима виновным в избиении и назначил ему полгода исправительных работ и штраф 72 тысячи рублей. Кроме того, его аккаунты были навсегда заблокированы на ряде популярных видеостриминговых сервисов, таких как YouTube, Twitch и Trovo. Впрочем, он продолжает свою деятельность на других площадках и до сих пор собирает аудиторию.

В Белоруссии на него заводились две уголовки: в 2017 году местные власти обвиняли его в изготовлении порнографических материалов — на своих стримах Mellstroy часто раздевал подписчиц и случайных зрительниц за деньги. При этом некоторые из них оказались несовершеннолетними. А в этом году на Бурима завели дело за уклонение от службы в армии. По этому же поводу он объявлялся в розыск на территории России, но уже в начале апреля имя Mellstroy из российской базы розыска пропало. После этого стример появился в Москве и сейчас якобы находится в России.

В списках разыскиваемых в России Бурим больше не значится. Фото © МВД

В списках разыскиваемых в России Бурим больше не значится. Фото © МВД

Сюда он прилетел из Турции, куда бежал из Дубая. Там на него завели уголовное дело за публичное оскорбление: блогер стримил в одном из местных клубов, где по привычке под камеру стал поливать грязью одного из посетителей.

Почему процветают треш-стримеры?

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Авторы
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов
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