От фрика до отморозка: Как избивающий людей треш-стример Mellstroy "попал" в украинские диверсанты Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает, что белорусский треш-стример Андрей Mellstroy Бурим может быть связан с украинскими спецслужбами и финансирует ВСУ. Блогер прославился избиениями девушек, раздеванием детей на потеху зевакам и дебошами. 18 апреля, 21:29 Коллаж © Life.ru. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mellstroy, © Freepik, © YouTube / Удалённая запись стрима Mellstroy

В начале апреля Екатерина Мизулина публично заявила, что белорусский блогер рекламирует деятельность онлайн-казино, владельцами которых могут быть украинские граждане. Таким образом, по её мнению, проигрывая свои деньги на этих площадках, азартные россияне, по сути, могут спонсировать ВСУ.

Интересно, что осенью прошлого года в украинских медиа прошла волна расследовательских публикаций, посвящённых деанонимизации владельцев сети самых рейтинговых местных пропагандистских телеграм-каналов, открыто призывающих убивать россиян. По информации украинских журналистов, эта сеть напрямую связана с бывшим министром МВД Украины Арсеном Аваковым.

А за несколько дней до выступления Мизулиной в телеграм-каналах появилась информация, что Аваков и владельцы украинских телеграм-каналов якобы связаны с как минимум пятью онлайн-казино, которые рекламировал Mellstroy.

Екатерина Мизулина рассказывает, что Mellstroy рекламирует онлайн-казино, за которыми стоят украинцы. Видео © Telegram / Екатерина Мизулина

Эксперты считают, что через подобные сетевые игорные заведения могут осуществляться выплаты исполнителям терактов в России. Их довольно легко проводить под видом выигрышей, которые трудно отследить в ежедневном гигантском потоке денег. На имя исполнителя преступления на сайте казино заводится аккаунт, в котором делается несколько ставок, чтобы имитировать игровой процесс. В определённый момент преступнику приходит "выигрыш", который он обналичивает. Ситуация осложняется иностранной пропиской подобных казино и букмекерских контор, чью деятельность из России проконтролировать почти невозможно.

Уже известно, что по этой схеме произошло несколько поджогов российских военкоматов. Установить это удалось по одинаковому почерку украинских организаторов: некоторые пойманные поджигатели незадолго до преступления неожиданно выигрывали в казино.

Вполне возможно, свои миллионы Mellstroy мог зарабатывать по такой же схеме, т.е. его успешные ставки, которые он делал на стримах, могли только выглядеть случайностью и удачей, а по факту являться его гонорарами за вовлечение подписчиков в игровую зависимость.

Кто такой Mellstroy и как он зарабатывает

Mellstroy — это 26-летний гражданин Белоруссии Андрей Бурим. Он уроженец Гомеля, родился в семье заводского рабочего и продавщицы. Life.ru нашёл его место жительства на родине — это обыкновенная панельная семиэтажка, расположенная на Речицком проспекте на самом краю города.

В своё время он увлекался интернет-играми, в Сети вёл стримы на эту тему и подрабатывал донатами. Однако вскоре парень понял, что действительно большие деньги можно заработать на хайпе, и довольно быстро освоил поляну треш-стримов. Теперь он живёт как долларовый миллионер, катаясь по миру, соря деньгами и разбивая в ДТП престижные авто.

В Москве он жил на 20-м этаже одной из башен "Москвы-Сити", там занимал площадь почти 200 квадратов и оттуда же выходил в эфир. Обычно для него стример собирал множество гостей — например, к нему захаживали такие же треш-стримеры Эдвард Бил и Руки-Базуки. Вся компания напивалась под камеру (а судя по поведению некоторых гостей, кроме алкоголя, похоже, там употреблялись и запрещённые вещества) и устраивала откровенный бардак.

Андрей Бурим умеет считать деньги. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mellstroy

При этом Mellstroy частенько демонстрировал в экран увесистые пачки денег, которые раздавал присутствующим и зрителям в обмен на выполнение разных глупых и непотребных заданий, порой балансировавших на грани законности.

Такая практика у Бурима прижилась, и к этому году он дошёл до того, что стал предлагать своим фанатам космические суммы за то, чтобы ему передавали приветы президенты стран или на его каналы подписывались мировые знаменитости.

Как оказалось, некоторые его подписчики смогли справиться с этим: например, видеоприветы стримеру передали президенты Литвы Гитанас Науседа, Северного Кипра Эрсин Татар, боец ММА Конор Макгрегор, футболист Килиан Мбаппе и порноактёр Джонни Синс, а на канал Mellstroy подписался даже популярный канадский рэпер Дрейк.

Тогда же выяснилось, что Бурим попросту обманывает своих подписчиков: деньги за выполненные задания получали далеко не все победители. Например, Mellstroy отказался заплатить обещанные им 2 млн долларов литовскому пацану, убедившему Гитанаса Науседу на камеру передать привет стримеру. В ответ президент Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал Бурима мошенником и призвал общественность не поддерживать его схемы.

Треш-стримеры в сборе (слева направо): Кирилл Терёшин (Руки-Базуки), Эдуард Биль (Эдвард Бил) и Mellstroy (Андрей Бурим). Очередной стрим с алкоголем и драками. Фото © Youtube / PandaStream

Криминальный след

К своим годам парень успел жирно наследить в российских, белорусских и даже дубайских криминальных хрониках. В 2020 году в его отношении уже возбуждалось уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Во время очередного стрима он несколько раз крепко приложил свою гостью лицом об стол. Девушка обратилась в больницу, где медики диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а после этого — в полицию.

В июле 2021 года суд признал Бурима виновным в избиении и назначил ему полгода исправительных работ и штраф 72 тысячи рублей. Кроме того, его аккаунты были навсегда заблокированы на ряде популярных видеостриминговых сервисов, таких как YouTube, Twitch и Trovo. Впрочем, он продолжает свою деятельность на других площадках и до сих пор собирает аудиторию.

В Белоруссии на него заводились две уголовки: в 2017 году местные власти обвиняли его в изготовлении порнографических материалов — на своих стримах Mellstroy часто раздевал подписчиц и случайных зрительниц за деньги. При этом некоторые из них оказались несовершеннолетними. А в этом году на Бурима завели дело за уклонение от службы в армии. По этому же поводу он объявлялся в розыск на территории России, но уже в начале апреля имя Mellstroy из российской базы розыска пропало. После этого стример появился в Москве и сейчас якобы находится в России.

В списках разыскиваемых в России Бурим больше не значится. Фото © МВД

Сюда он прилетел из Турции, куда бежал из Дубая. Там на него завели уголовное дело за публичное оскорбление: блогер стримил в одном из местных клубов, где по привычке под камеру стал поливать грязью одного из посетителей.

Почему процветают треш-стримеры? 0 Потому что их мерзкие поступки востребованы у неадекватной публики Потому что никто с ними не борется Я не знаю, что такое треш-стримеры, не слежу за их жизнью

Авторы Евгений Кузнецов