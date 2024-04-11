"Сдалась мне Пермь": Почему сын вице-премьера Пермского края Алексея Дёмкина не хочет возвращаться на Родину В Сети завирусился ролик сына нынешнего зампреда краевого правительства Алексея Дёмкина Ильи. 27-летний парень сейчас путешествует по Бали, откуда пренебрежительно отзывается о родине. Как он живёт? 11 апреля, 18:43 В ролике Дёмкин-младший демонстрирует красивые рисовые террасы Букит Джамбула. Обложка © Shutterstock / FOTODOM, © Telegram / Mash

Что сказал мажор

В ролике Дёмкин-младший демонстрирует красивые места, очень похожие на рисовые террасы Букит Джамбула с укрытым облаками холмом на горизонте с комментарием: "Меня спрашивают: вернёшься ли ты в Пермь? Вот утро моей субботы. Спрашивается, *** мне Пермь?"

Фото © Telegram / Mash

На видео видно, что Дёмкин завтракает в одном из множества ресторанчиков, расположенных в окрестностях вулкана Гунунг-Агунг — одной из местных достопримечательностей, которая находится в восточной части острова, примерно в 50 километрах от столицы провинции Денпасара. Здесь всегда много туристов, останавливающихся по пути в храм Бесаких, который ещё называют храмом Матери.

Откуда у Дёмкина деньги

Илья Дёмкин может позволить себе и длительные путешествия, и ПМЖ в Индонезии. Его семья в Пермском крае хорошо известна прежде всего широко развёрнутым строительным бизнесом, базирующимся на мощностях Пермского завода силикатных панелей. В 2022 году только это предприятие заработало 4,3 млрд рублей, а у него ещё 25 дочерних предприятий, в одном из которых есть и доля молодого путешественника. Дёмкин-младший владеет 5% торгового дома завода.

Пермский завод силикатных панелей. Фото © Wikimapia

После того как ролик из его аккаунта утёк в Сеть, он вызвал такой резонанс, что его автор закрыл доступ к видео ещё в тот же день. Дело в том, что его отец Алексей Дёмкин, ещё будучи мэром Перми, стал известен своей яркой патриотической позицией и вниманием к ветеранам СВО.

Для пермской молодёжи мэр проводил различные тематические мероприятия, и именно ему принадлежит фраза: "Патриотическое воспитание подрастающего поколения — это одна из важнейших задач для сферы образования. Именно в школе закладываются верные жизненные ориентиры и ребята получают первые уроки гражданственности и патриотизма".

В прошлом году чиновник даже лично посетил город Снежное в ДНР, где передал местной школе-интернату компьютеры и оргтехнику. И на этом фоне опубликованный в Интернете ролик сына, по сути, бросил тень на работу отца.

Какие вопросы у пермяков были к мэру

Впрочем, судя по пермской прессе, у жителей города вопросы к бывшему мэру были: дескать, он запомнился фонарями посреди тротуара, вырубкой деревьев и бетонированием зелёных площадок. Якобы при нём городские власти установили умные, но очень маленькие и нефункциональные остановочные комплексы и повысили плату за проезд. Кроме того, пермяки не раз подозревали Алексея Дёмкина в конфликте интересов из-за больших строительных проектов его семейной компании.

Пермяки не раз подозревали Алексея Дёмкина в конфликте интересов из-за больших строительных проектов. Фото © ТАСС / Анна Майорова

Согласно данным СПАРК, с 2009 по 2023 год ПЗСП заключил 171 госконтракт на общую сумму более двух с половиной миллиардов рублей. В эти годы все старшие члены большого семейства Дёмкиных были депутатами Законодательного собрания Пермской области (до 2006 года) и края (после 2006-го). А Алексей Дёмкин с 2021 по 2023 год ещё был мэром, а сейчас трудится зампредом правительства Пермского края.

Его младший брат Евгений — рекордсмен среди всех Дёмкиных по участию в бизнес-проектах. Согласно данным ЕГРЮЛ, он аффилирован с 19 российскими юрлицами. В 2015 году уральская пресса писала, что он якобы участвовал в схемах получения за бесценок в долгосрочную аренду дорогостоящей земли в центральных районах Перми при помощи местных инвалидов. Впрочем, никаких уголовных дел по итогам так и не последовало.

Сейчас Евгений Дёмкин, по сути, заменил брата в местном парламенте. В сентябре 2021 года его избрали депутатом Заксобрания Пермского края по одномандатному округу № 3 (Пермь), здесь он занял пост первого зампреда комитета по госполитике и местному самоуправлению.

Как работает предприятие семьи Дёмкиных

Доходы основного предприятия семейного бизнеса вызывают вопросы. Например, в 2019–2021 годах при средней выручке ПЗСП в два с половиной миллиарда рублей чистая прибыль колебалась в пределах от шести до пятидесяти миллионов рублей. И лишь последние пару лет фирма показывает налоговой чистыми 300+ млн рублей в год.

При этом предприятие становилось ответчиком по 76 искам на общую сумму претензий 47,5 млн рублей. Большинство из них касается неисполнения обязательств по договорам поставок, электроснабжения, строительного подряда, возмездного оказания услуг и поставок товаров.

В 2023 году к предприятию возникли вопросы у местного УФАС. Ведомство провело анализ рынка газобетона и пришло к заключению, что ПЗСП незаконно завышал цены на стройматериалы — с конца 2021 года по июнь 2022-го коммерсанты увеличили цену газобетонных блоков почти в два раза. Интересно, что в процессе разбирательства завод Дёмкиных сразу снизил стоимость своей продукции.

В целом проблемы с контролирующими органами у предприятия возникают на протяжении последних 20 лет и начинались с отца Алексея и Евгения — Николая Дёмкина. Ещё в нулевых в его отношении возбуждалось уголовное дело по факту уклонения от уплаты единого социального налога в 2003–2005 годах на сумму 17 миллионов рублей.

Тогда это преступление было тяжким и главе семейства светил реальный срок, но, пока велось следствие, сменилось законодательство и, согласно новым нормам, тяжким дело быть перестало — его закрыли за истечением срока.

Почему молодой представитель семьи региональных чиновников так себя ведёт? 0 Потому что воспитан на деньгах и вседозволенности Потому что ему не объяснили, что такое ответственность Я не слежу за жизнью богачей, мне всё равно

Авторы Евгений Кузнецов