Эсбэушник из одесской сотни и грузинский легион: За кого на Украине погибают французские наёмники В Часовом Яре на передовой против России уже воюют и несут потери высокопрофессиональные наёмники из французского Иностранного легиона. Чем знаменита 54-я украинская бригада ВСУ, которой они помогают, и почему её командиры заслужили репутацию карателей. 6 мая, 11:55 Солдат французского Иностранного легиона. Обложка © Wikipedia

Где и какие воюют французские легионеры

— Может ли развёртывание подразделения Иностранного легиона под командованием французских офицеров спровоцировать более широкую европейскую войну? — задаётся вопросом экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен. Его статья вышла на днях в тайваньской газете Asian Times.

По информации Брайена, Франция отправила в бой уже 100 из 1500 солдат своего Иностранного легиона, которые по решению Эмманюэля Макрона должны воевать за Украину против России. Наёмники были развёрнуты в Славянске и сразу переброшены на передовую в Часовой Яр. Речь идёт о специалистах артиллерии и наблюдения 3-го пехотного полка, одно из главных подразделений легиона с дислокацией во Французской Гвинее. В конце марта на их оперативную базу Макрон прилетал лично.

Главной задачей 3-го пехотного полка ранее считалась охрана гвинейских объектов Европейского космического агентства. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 3e_rei

Напомним, в Часовом Яре, куда отправились легионеры, сложилась наиболее критическая ситуация для ВСУ. По данным наших военкоров, французские комбатанты уже ощутили это на своей шкуре, понеся первые потери.

О том, что какие-то иностранные солдаты прибыли под Славянск, стало известно ещё в середине апреля. Но тогда было не до конца понятно, кто они.

— Это уже не те тик-ток военные зарубежных стран, которые при первой угрозе жизни бежали с позиций, собирали чемоданы и уезжали обратно. Сейчас в бой вступают подготовленные, высокомотивированные и идейные бойцы, проще говоря, профессиональные военнослужащие стран НАТО, — так обрисовал их эксперт российского Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Знак отличия полка. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 3eREIofficiel

Кого на передовой поддерживают французские наёмники

По словам экспертов, французскими легионерами укрепили украинскую 54-ю отдельную механизированную бригаду (ОМБр), с которой у наших военных счёты особые. Её основали в 2014 году для проведения карательных операций в Донбассе. Святым покровителем карателей стал самый известный предатель в истории — Иван Мазепа.

На протяжении долгого времени бессменным командиром бригады является 47-летний уроженец Сумской области Алексей Майстренко. Он всю жизнь был военным. Ещё задолго до спецоперации СК России возбудил против него уголовное дело за обстрел мирных донбассовцев: он отдал приказ уничтожить жилой сектор в Первомайске, погибло как минимум восемь гражданских. Известно его давнее интервью американским журналистам, где Майстренко хвастался, что постоянно поливает огнём Донбасс и это приносит ему приятные "микропобеды".

— Это всё во имя великолепного украинского народа. Мы не хотим оставаться в прошлом веке. Мы абсолютно не братья! Какой наш выход? Крым наш, Донецк наш, Луганск наш, — бравировал он лет шесть назад.

После начала спецоперации в состав 54-й отдельной механизированной бригады вошёл грузинский легион, чьи головорезы стали печально знаменитыми в нашей стране весной 2022 года. Они, нарушая Женевскую конвенцию, резали на камеру с глумливыми шутками наших безоружных пленных солдат.

Грузинский национальный легион. Фото © Facebook.com (запрещён на территории Российской Федерации) / Gagreli

Но, пожалуй, самым распиаренным подразделением бригады стал нацбат K2. Считается элитным, состоит из диверсантов.

— Проснулся утром — уничтожь москаля, — такие пассажи выдаёт командир K2 33-летний Кирилл Верес. — У нас есть слоган: "Уничтожь русского, не проживи день зря. Никого не уничтожил — день прошёл бесполезно".

В другой раз он гордился, как дроном гонял выжившего после боя россиянина.

У Вереса загадочная биография. Он рассказывает, что до Евромайдана трудился директором нудистского пляжа "Довбичка" на Трухановском острове в Киеве. В марте 2014 года уже служил бойцом 7-й сотни самообороны Майдана в Одессе. Именно в таком качестве он давал тогда интервью журналистам. Скорее всего, Кирилл Верес участвовал в сожжении живьём десятков мирных людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая десять лет назад. Наверное, именно за это он позднее получит орден от тогдашнего губернатора Одессы Михаила Саакашвили.

Уже через пару месяцев Верес был в Киеве, чтобы получить награду уже от министра МВД Авакова… за успешное оцепление Славянска.

В 2015 году Кирилл Верес вдруг всплыл как контрразведчик СБУ, который выбивает нужные показания из захваченных им под Луганском российских экс-военнослужащих. Известно, что над нашими ребятами издевались и пытали их.

Потом Верес участвовал в карательных операциях против Донбасса. По некоторым данным, одновременно вёл незаконную торговлю на территориях, охваченных боями.

Батальоном К2 командует с начала СВО.







Смогут ли иностранные наёмники изменить ситуацию в зоне СВО? 0 Не смогут, российские военные их быстро разобьют Они смогут изменить ситуацию только в рамках какого-то поселения Всё будет зависеть от количества иностранных наёмников

Авторы Пётр Егоров