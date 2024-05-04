Кладбища Германии пополнились могилами новых "солдат удачи", принявших участие в украинском конфликте на стороне ВСУ. Обнаружено уже седьмое подобное захоронение, оно принадлежит командиру подразделения наёмников Иностранного легиона Украины Штефану Роланду Пури, пишет РИА "Новости".

Пури родился в не самом крупном городе в Баварии, неподалёку от Нюрнберга, в 1986 году, там его и похоронили. Его смерть освещалась в немецкой прессе, а ещё он давал интервью медиагруппе RND. Гражданин ФРГ сражался на стороне Незалежной около двух лет, пока не встретил свою смерть 13 марта 2024 года — артиллерийский снаряд ударил по блиндажу, где тот находился.

Как утверждает RND, за спиной у Пури пять лет службы в армии Германии и три командировки в Афганистан, после которых он возвратился домой и стал владельцем компании. Кроме того, он увлекался разведением собак породы немецкий боксёр, в честь чего и получил свой позывной — Боксёр. Боец был женат, у них с супругой был сын, но брак распался в 2018 году, после чего мужчина пропал из социальных сетей.

Воевать на Украину Пури уехал в апреле 2022 года. Два года спустя, 10 апреля 2024 года, его бывшая супруга опубликовала на личной странице в социальной сети траурное изображение горящей свечи и написала, что только что вернулась с похорон отца своего ребёнка. Несколькими днями ранее некролог о наёмнике написала немецкая газета Nürnberger Nachrichten. На надгробии бойца есть надпись о том, что его жертва "не была напрасна", но не написано ни слова о том, где и при каких обстоятельствах Пури погиб.