На кладбищах по всем Соединённым Штатам появляются могилы погибших в бою с российскими военнослужащими на Украине наёмников. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на американскую прессу.

Один из погибших американских солдат удачи — морской пехотинец США в отставке Грейди Курпаси, ему было 50 лет. Он был убит ещё два года назад, после двух месяцев СВО, но его останки захоронили только в марте 2024 года, до этого времени бойца считали пропавшим без вести.

Могила Курпаси находится на знаменитом Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном — здесь хоронят только военных, политиков и астронавтов. На захоронении нет надгробия и цветов — только временная табличка, торчащая из земли рядом с могилой.

Ещё один из погибших бойцов США — Брайн Янг, сражавшийся на стороне украинских сил специальных операций и погибший под обстрелом танка в июле 2022 года. Янг проживал в Грузии, откуда и поехал на Украину, хоть его и пытались отговорить. У него осталось две дочери. Захоронен он в Калифорнии. Если верить СМИ, то здесь же упокоился экс морской пехотинец Иэн Торторичи, он в вступил в иностранный легион Украины и получил от МО Незалежной медаль "За боевые заслуги". Погиб в июне 2023-го в Краматорске, но не на передовой, а во время отдыха в одном из ресторанов города. Его похороны проходили под оружейный салют.

Двое других нашедших свой конец на Украине: Дейн Партидж и Пол Ким. Партидж — ветеран Ирака. СМИ утверждают, что он воевал за ВСУ с апреля 2022 года, а в октябре оказался в зоне обстрела и получил рану, которая стала для него смертельной. Его похоронили на кладбище в Айдахо, у него осталась супруга и пятеро детей. Пол Ким завербовался в американскую армию сразу же после средней школы, прослужив в ВС США 12 лет. Подробностей о гибели мужчины нет, известно только то, что живым он оттуда не вернулся. Он похоронен в Техасе.