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9 апреля, 09:58

Суд в Москве заочно арестовал экс-депутата из Норвегии, ставшую наёмником в ВСУ

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Саамского парламента Норвегии из Финнмарка Сандру Андресен Эйру, вступившую в ряды ВСУ. Она обвиняется по статье "Участие наёмника в вооруженном конфликте".

Сандра Андресен Эйра. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dirtydozeneira

Сандра Андресен Эйра. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dirtydozeneira

"Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сандры Андерсен Эйры... Обвиняемая объявлена в международный розыск", — рассказал собеседник ТАСС.

Мера пресечения будет действовать на протяжении двух месяцев после задержания или экстрадиции Эйры в Россию. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Эйра также объявлена в международный розыск.

Сандра Андерсен Эйра является членом "грязной дюжины" — группы наёмников из США, Норвегии и Великобритании. Подразделение подчиняется Интернациональному легиону Украины.

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* Запрещённая в России террористическая организация.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dirtydozeneira

Матвей Константинов
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