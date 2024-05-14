Охота за зверем: Как главарь "Кракена" Чили сбежал c поля боя в Харьковской области На днях российские военные из группировки войск "Север" вышли на след печально известного нациста Сергея Величко. Чили (это позывной Величко) оказался под огнём и позорно сбежал с поля боя вместе со своими карателями из бандформирования ГУР "Кракен". 13 мая, 21:33 В своём аккаунте Чили выложил фото с автоматом наперевес на фоне стенда "Я люблю Волчанск", а Немичев растёкся сладкими размышлениями о героической роли "Азова"**. Коллаж © Life. Обложка © VK / Разведка и Контрразведка, © Соцсети

Что от "Кракена" осталось к маю 2024 года

В последний год успешные операции ВС РФ основательно проредили ряды "Кракена". Огромные потери боевики главы ГУР Украины Кирилла Буданова* понесли под Кременной и Купянском. Регулярно появляющиеся сообщения об этом в мессенджерах, соцсетях и СМИ заставили Величко истерично их комментировать. Дескать, все заявления о потерях со стороны российского МО — "это плод ваших [Министерства обороны РФ] больных фантазий. Людей, живущих в параллельной реальности".

По мнению Величко, у "Кракена" потерь нет. Фото © tsn.ua

К минувшему понедельнику в ходе наступления на Харьковском направлении российские войска освободили уже девять населённых пунктов области и зашли на окраины Волчанска. По данным Минобороны РФ, в ходе боёв частично уничтожена батальонная тактическая группа — украинская армия оставила на поле боя около 300 человек ранеными и убитыми, среди которых находилось несколько десятков боевиков РДК** и "Кракена".

Судя по истерике украинских военкоров в местных телеграм-каналах, у ВСУ мало сил для удержания позиций, а инспектированные лично Зеленским возведённые вокруг Харькова ещё в 2023 году оборонительные укрепления оказались бесполезными против Российской армии. Таким образом, возможно, уже скоро списки погибших вэсэушников могут пополниться именами Величко и Немичева, если они снова не сбегут с поля боя.

Какие преступления тянутся за Чили

За нацистом Чили наши спецподразделения охотятся ещё с апреля 2022 года, когда его и несколько его подельников узнали на кадрах опубликованного в Сети видео, в котором головорезы из "Кракена" пытают и казнят российских военнопленных.

Напомним, нашим бойцам связывали за спиной руки, простреливали ноги и оставляли на земле истекать кровью. Им отрезали пальцы и выкалывали ножом глаза. Над одним из тяжело раненных россиян глумились, предлагая на выбор перерезать горло или кастрировать. Другому надели на голову полиэтиленовый пакет, а когда он умирал, смеялись и пинали его. Есть кадры, на которых видны обгоревшие трупы с характерно скрученными сзади руками. Вероятно, таким образом украинские садисты прятали следы.

"По нам! Сниматься надо, Чили!" — съёмка обстрела позиций "Кракена", сделанная боевиками подразделения.

Зверства укронацистов оказались настолько очевидными, что видеоролик комментировали даже американские и европейские СМИ, а тогдашний советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* назвал произошедшее военным преступлением и пообещал наказать виновных.

Впрочем, никаких последствий для Величко, другого командира "Кракена" Константина Немичева и их подчинённых Руслана Олейника и Руслана Миронюка со стороны украинских властей, разумеется, не последовало. Они по-прежнему активны в соцсетях и всё ещё хвалятся своим статусом врагов России.

Единственное, Величко и Немичев удалили некоторые — наиболее компрометирующие — публикации из аккаунтов и при поддержке ГУР МО Украины стали тщательнее прятаться от мести российских военных. Каждый раз, когда наши войска изрядно прореживали состав "Кракена" в боестолкновениях, выяснялось, что разыскиваемых командиров на месте попросту нет.

На сайте МВД РФ оба главаря "Кракена" находятся в списках розыска опасных преступников. Фото © мвд.рф

Сейчас можно уверенно сказать, что Незалежная активно поддержала бандитов как на обывательском, так и на государственном уровне. Недавно глава ГУР Украины Кирилл Буданов* и вовсе назвал "Кракен" наиболее боеспособным подразделением в составе своего ведомства, отметив, что среди прочих именно эти штурмовики самые мотивированные.

После этого по СМИ Незалежной прокатилась мощная пиар-кампания в поддержку подразделения. Целый ряд боевиков "Кракена" стали звёздами украинских теле- и ютуб-каналов. Основной упор медийщики сделали на "героическую" оборону областных городов в 2022 году и возврат населённых пунктов в Харьковской области в ходе так называемого украинского контрнаступа летом прошлого года.

Тогда же в своём аккаунте Чили выложил фото с автоматом наперевес на фоне стенда "Я люблю Волчанск", а Немичев растёкся сладкими размышлениями о героической роли "Азова"** и "Кракена" в обороне Харькова, Киева и Мариуполя.

Судя по фото, Сергей Чили Величко ещё месяц назад был уверен, что Российская армия не дойдёт до Волчанска. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chilli_4308

Как появился карательный отряд "Кракен"

Как ни странно, у истоков создания таких одиозных националистических военизированных формирований, как "Азов"**, "Кракен", "Айдар"**, "Днепр-1", "Шахтёрск", стоят не выходцы с Западной Украины, традиционно ненавидящие Россию и русских, а уроженцы восточных регионов.

Ещё в 2006 году — в бытность скандально известного украинского министра МВД Арсена Авакова* главой харьковской обладминистрации — буйным цветом расцвела местная нацистская организация "Патриот Украины", возглавляемая известными идеологами неонацизма – харьковчанами: уничтоженным в самом начале СВО Николаем Кравченко (Крук) и пока ещё живым Андреем Билецким. Она и стала точкой сборки для большинства добробатов и, в частности, "Азова"**, в который позже вошёл и "Кракен".

Строительство "Азова"** началось 13 апреля 2014 года после решения Арсена Авакова о формировании подразделений патрульно-постовой службы милиции на основе гражданских структур. Позже к будущим азовцам стали примыкать разные авантюристы из активистов Евромайдана, "Автомайдана", футбольные ультрас и прочий сброд. Формированием разрозненных групп в единую структуру активно занимался советник Авакова Антон Геращенко.

"Патриот Украины" — неонацистское образование, ставшее ядром батальона "Азов"** и "Кракен". Фото © livejournal

Крук и Билецкий много сделали для того, чтобы "Азов"** стал наиболее идеологизированной организацией. В то время когда тот же аваковский "Шахтёрск" просто занимался беспределом, а "Днепр-1", "Айдар"** и прочие батальоны зарабатывали деньги на войне, азовцы так или иначе обращались к нацистским теориям превосходства белого человека над прочими "недорасами". Даже символика батальона практически повторяет знаки отличия эсэсовской дивизии "Дас райх".

"Кракен" же был сформирован в марте 2022 года ветеранами "Азова"** и офицерами ГУР МОУ, к которым примкнули ультрас и добровольцы. Новое образование вошло в состав военной разведки, возглавляемой Кириллом Будановым*. Среди основателей "Кракена" были Величко и Немичев. Оба — члены нацистской партии "Национальный корпус"**, служившие в "Азове"** с момента его появления. На тот момент первому было 20 лет, второму — 18.

О глубине взаимосвязей между "побратимами" может сказать и такой, казалось бы, "мелкий" штрих: Life.ru выяснил, что до начала СВО Чили проживал с родителями в доме в переулке Боткина, 10, расположенном в прилегающем к центру Харькова частном секторе.

Командиры "Азова"** Максим Жорин и "Кракена" Сергей Величко так дружны, что последний позволил "побратиму" зарегистрировать ЧОП прямо дома у родителей. Фото © ua-region

По этому же адресу в мае 2018 года зарегистрировал своё собственное ЧОП "Азгуард" третий командир "Азова"** и начальник центрального штаба "Национального корпуса"** уроженец Рубежного (Луганская область) Максим Жорин, хорошо известный российским военкорам и военным наблюдателям своей кипучей сетевой и волонтёрской деятельностью.

Что на самом деле представляет собой "Кракен"

Вопреки активно ведущейся на Украине героизации и мифологизации "Кракена", в реальности подразделение, похоже, никакими особыми навыками не обладает и, несмотря на статус "разведывательно-диверсионного подразделения ГУР", больше известно как типичный нацистский карательный отряд, члены которого не щадят ни чужих, ни своих.

В августе 2022 года появлялись сообщения о том, как боевики подразделения размещали свои огневые позиции прямо в многоквартирных домах Харькова, артиллерийские посты во дворах, устраивали опорники в детских садах и школах и под разными предлогами запрещали гражданскому населению покидать окрестности.

Тогда же стало известно, что "Кракен" показательно расстрелял около 100 солдат ВСУ, отступавших под натиском российских войск. Сделано это было для устрашения личного состава регулярных войск и пресечения паники. То есть эти звери вели себя в точности так же, как парой месяцев ранее боевики "Азова"** в Мариуполе.

Брошенный "Кракеном" раненый командир подразделения рассказывает о тяготах службы под началом Чили. Видео © Telegram / Народная милиция ЛНР

Среди боевиков подразделения не принято беречь даже собственных "побратимов". Под Белогоровкой был ранен один из командиров "Кракена" Дмитрий Стрельников. Сослуживцы попросту ушли дальше, оставив его умирать под деревом. Боевик двое суток ползал по лесу, пока не наткнулся на отряд Народной милиции ЛНР. Благодаря этому мужчина остался в живых.

А попавший в плен к нашим бойцам служивший в подразделении украинский боксёр Андрей Приходько и вовсе назвал "Кракен" "элитным мясом Буданова*". По его словам, героический ореол вокруг этого названия создают сами командиры: они выдают бойцам экшен-камеры для съёмок и при наличии удачных кадров публикуют их в Интернете.

* По решению Росфинмониторинга входит в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. ** Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

Почему украинские власти делают ставку на батальон карателей "Кракен"? 0 Потому что каратели не жалеют ни своих, ни чужих Потому что это идейные убийцы, они не требуют много денег Потому что больше некого отправлять на фронт

Авторы Евгений Кузнецов