Военный эксперт рассказал, сколько солдат и офицеров Украина приберегла для обороны Киева

Украинская армия располагает резервом в 100–150 тысяч человек, но все они необходимы для обороны Киева. Такими данными поделился военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

"У Украины есть резервы в 100–150 тысяч человек, но они расположены под Киевом и нужны для обороны этого города. Кроме того, у них нет тяжёлой техники и, соответственно, возможности противостоять нашим войскам", — приводит его оценку ситуации Лента.ру.