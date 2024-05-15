Новый кабмин
Удар по Белгороду 12 мая
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 13:10

Военный эксперт рассказал, сколько солдат и офицеров Украина приберегла для обороны Киева

Полковник Матвийчук: У ВСУ есть резервы в живой силе, но не в вооружении

Украинская армия располагает резервом в 100–150 тысяч человек, но все они необходимы для обороны Киева. Такими данными поделился военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

"У Украины есть резервы в 100150 тысяч человек, но они расположены под Киевом и нужны для обороны этого города. Кроме того, у них нет тяжёлой техники и, соответственно, возможности противостоять нашим войскам", — приводит его оценку ситуации Лента.ру.

Собеседник издания отметил, что ВСУ до сих пор не удаётся решить проблемы с поставками техники и боеприпасов, в то время как российские войска уже давно и полностью контролируют небо. Огневое преимущество, по словам Матвийчука, тоже находится на нашей стороне.

"ВС России зашли в город": Минобороны Украины объявило о подходе резервов к Волчанску
"ВС России зашли в город": Минобороны Украины объявило о подходе резервов к Волчанску

Ранее стало известно, что успехи российских сил заставили ВСУ перебросить резервы под Харьков. Украинские бойцы на данном направлении признаются, что обстановка на фронте для них — настоящий ад. Продвижение российских военных в направлении Харькова признал Генштаб ВСУ, а также Владимир Зеленский.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров