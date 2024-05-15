Военный эксперт рассказал, сколько солдат и офицеров Украина приберегла для обороны Киева
Полковник Матвийчук: У ВСУ есть резервы в живой силе, но не в вооружении
Украинская армия располагает резервом в 100–150 тысяч человек, но все они необходимы для обороны Киева. Такими данными поделился военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
"У Украины есть резервы в 100–150 тысяч человек, но они расположены под Киевом и нужны для обороны этого города. Кроме того, у них нет тяжёлой техники и, соответственно, возможности противостоять нашим войскам", — приводит его оценку ситуации Лента.ру.
Собеседник издания отметил, что ВСУ до сих пор не удаётся решить проблемы с поставками техники и боеприпасов, в то время как российские войска уже давно и полностью контролируют небо. Огневое преимущество, по словам Матвийчука, тоже находится на нашей стороне.
Ранее стало известно, что успехи российских сил заставили ВСУ перебросить резервы под Харьков. Украинские бойцы на данном направлении признаются, что обстановка на фронте для них — настоящий ад. Продвижение российских военных в направлении Харькова признал Генштаб ВСУ, а также Владимир Зеленский.
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