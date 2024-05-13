Успехи российских сил заставили ВСУ перебросить резервы под Харьков
Генштаб ВСУ заявил о переброске резервов в Харьковскую область
Украинское командование приняло решение о переброске дополнительных сил в Харьковскую область. Как сообщил начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, оно обусловлено продвижением российских войск на данном направлении.
"Сегодня утром противник активизировался в районе Волчанска. Происходят боевые столкновения. Оперативно реагируем на перемещение войск противника и привлекаем резервы", — приводит его слова УНИАН.
Напомним, в Харьковской области разворачивается широкомасштабное наступление ВС России. За несколько дней российским военным удалось освободить ряд населённых пунктов. Суточные потери ВСУ превышают 600 человек. Украинские бойцы признаются, что обстановка на фронте для них — настоящий ад. Продвижение российских военных в направлении Харькова признал Генштаб ВСУ, а также Владимир Зеленский. В Госдуме считают, что после Харькова наши солдаты дойдут и до Киева.
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