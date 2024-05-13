"Атакуют более 30 тысяч, но угрозы нет": В Киеве продолжают врать о положении ВСУ под Харьковом
Секретарь СНБО Украины Литвиненко: Не видим угрозы наступления на Харьков
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко, недавно пополнивший базу розыска России, заявил, что не видит "угрозы наступления на Харьков" со стороны российских войск. Стоит отметить, что его слова идут вразрез с признанием украинского Генштаба того, что ВС России достигли тактического прогресса на Харьковском направлении.
"Около 50 тысяч [российских военных] находились на границе. Сейчас в регионе с пятницы атакуют более 30 тысяч человек. Действия России в приграничной зоне продолжаются. Мы можем сказать, что не видим угрозы наступления на Харьков", — сказал Литвиненко в интервью AFP.
В то же время он назвал наступление ВС России в районе Харькова ожидаемым, потому что украинская разведка "оперативно предоставила информацию, а солдаты ВСУ были подготовлены". Комментируя выдвижение Андрея Белоусова на должность министра обороны России, Литвиненко отметил, что таким образом Кремль якобы хочет подготовиться к долгому противостоянию с Западом. Он также назвал Белоусова "опытным управленцем", который способен устроить войну на истощение.
Как сообщал Life.ru, в Харьковской области разворачивается широкомасштабное наступление ВС России. За несколько дней российским военным удалось освободить целый ряд населённых пунктов. Суточные потери ВСУ превышают 600 человек. Украинские бойцы признаются, что обстановка на фронте для них — настоящий ад. К слову, продвижение российских военных в направлении Харькова ранее был вынужден признать и Владимир Зеленский. Новость вызвала у него настоящую панику, считают в США. Тем временем ВСУ сменили командующего группировкой "Харьков". В Госдуме отметили, что после Харькова наши солдаты дойдут и до Киева.
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