"Атакуют более 30 тысяч, но угрозы нет": В Киеве продолжают врать о положении ВСУ под Харьковом

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко, недавно пополнивший базу розыска России, заявил, что не видит "угрозы наступления на Харьков" со стороны российских войск. Стоит отметить, что его слова идут вразрез с признанием украинского Генштаба того, что ВС России достигли тактического прогресса на Харьковском направлении.

"Около 50 тысяч [российских военных] находились на границе. Сейчас в регионе с пятницы атакуют более 30 тысяч человек. Действия России в приграничной зоне продолжаются. Мы можем сказать, что не видим угрозы наступления на Харьков", — сказал Литвиненко в интервью AFP.